“Monseñor Romero fue consistente en vivir como lo hizo Cristo” : Arzobispo Escobar Alas

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Imitar a Cristo” es la fórmula del trabajo sacerdotal dijo en su Homilía el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en la celebración de la Misa Crismal, que se refiere a la renovación de

la promesa sacerdotal y reafirma sus votos de pobreza, obediencia y castidad.

“Monseñor Romero fue asesinado y esa Semana Santa la Arquidiócesis de San Salvador, no escuchó su voz, pero en cambio dejó su testimonio que fue suficiente para demostrar en qué consiste ser Sacerdote Santo, o sea, a la manera de Jesucristo”, reiteró.

Asimismo, llamó a sacerdotes, obispos, así como a la grey católica, a seguir el “camino de Jesús” y de Monseñor Romero, y la opción por los pobres, donde la sociedad completa busque como ayudar a sus hermanos y hermanas. Y denunciar el pecado, sin importar los ataques o la muerte, de quienes desean perpetuar estos pecados.

“Como lo dijo el Santo Padre en la celebración de la eucaristía en Roma, y como lo hizo nuestro Beato Monseñor Romero, debemos caminar y acompañar al pueblo sea este creyente o no, y tener cercanía con su rebaño. Y como no serlo en este país que es tierra de mártires, 19 sacerdotes junto a Monseñor Romero que ofrendaron su vida”, predicó.