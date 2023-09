Monseñor Romero enaltece la generosidad que debe prevalecer con quienes nada tienen

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En la misa dominical celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana, los feligreses recordaron el mensaje profético de Monseñor Romero, quien enaltece la generosidad de Dios, la cual debe prevalecer con aquellos que no tienen nada y no encuentran ningún apoyo.

“Ante Dios no tenemos privilegios ni derechos, si le hemos servido desde nuestra más pequeña juventud, bendito sea que hemos usado bien la vida, pero eso no nos da derecho a sentirnos dueños de la iglesia, aunque seamos los obispos o sacerdotes podemos estar más necesitados de la misericordia de Dios que el pecador que acaba de convertirse, y por su amor tal vez está más cerca de Dios”, afirmó.

El entonces arzobispo de San Salvador dijo que para Dios no hay clases sociales ni categorías humanas, lo único es creer en Cristo y vivir conforme a esa fe, hizo un llamado a quienes son los causantes de tantas injusticias y violencias; a aquellos que han hecho llorar a tantos hogares y se mancharon de sangre con tantos asesinatos.

“No importa los crímenes que hayamos cometido, a todos ellos les digo, no importan tus crímenes, son feos, horribles, has atropellado lo más digno del hombre, pero Dios te llama y te perdona, la recompensa de Dios es generosa y nadie puede juzgar sus iniciativas, solo nos queda apelar a su misericordia”, recalcó.

Según Monseñor Romero, todo hombre que se arrepiente de su culpa deja como un cascarón viejo, su mala vida pasada y como una mariposa nace de nuevo, la generosidad de Dios es difícil de comprender, porque perdonar y no olvidar no es de un cristiano, ya que Dios perdona y olvida.

“Los pecados del pasado no cuentan, se deshacen, por eso la justificación cristiana se llama renacer El más grande criminal que se arrepintió de sus pecados es hijo de Dios ya, porque a todos llama Dios también al que tortura, Cristo será la respuesta ante las crisis de los hombres, si no han encontrado al Señor no pueden ser felices”, sostuvo el obispo mártir.

Durante la procesión de ofrendas se presentó un cuadro de la virgen de la Merced, patrona de los prisioneros, pidiendo su intercesión para que ellos puedan reintegrarse a la sociedad, serle útiles al país y dignificarlo. Monseñor Romero decía que estar en la cárcel es una situación difícil, pero el prisionero debe pagar por sus faltas.