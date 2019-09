MINSAL confirma once fallecidos por dengue en el año

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Quiero recalcar, no lo digo yo, no lo dice la división de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL), lo dicen entidades de la talla de la OPS y OMS, que en América Latina se encuentra baja la epidemia de dengue”, dijo la ministra de Salud Ana Orellana Bendek, al confirmar once muertes por dengue en lo que va del año en el país.

No obstante, señaló que El Salvadoreñas, entre la región centroamericana y México citando los datos del sistema PLISSA/PAHO, ocupa el sexto lugar en ocurrencia de casos confirmados de dengue a nivel regional, antecediéndole México, Nicaragua y Panamá.

“No hemos parado de trabajar el tema del dengue y externo un saludo muy efusivo y agradecimiento al personal operativo de campo que anda trabajando, fumigando, abatizando, eliminando criaderos en casas, zonas verdes, lotes baldíos y edificios. Y felicito a la población salvadoreña, que ha comprendido que esto es un problema de todos”, afirmó.

Asimismo reiteró que los registros epidemiológicos del MINSAL dan cuenta de que, cada vez, son menos los municipios en riesgo y que se encuentran en “zona de éxito”. Así como, la disminución del índice larvario arriba del 12 %. Y señaló que es más común el “índice larvario intermedio”.

“En cuanto a las personas fallecidas en El Salvador, tenemos 11, las cuales fueron diagnosticadas positivamente; teníamos 15 o 16 para la semana 38, de esos tres fueron descartados por causa de dengue y once por una complicación de dengue.

Y tenemos en los casos de dengue una notable tendencia a la baja, llegando a la zona de seguridad, debido a la intensidad del trabajo que se tomó desde el día uno y estos son los logros, es una situación bonancible”, reafirmó.

En cuanto al Plan de Inspecciones de Alimentos del MINSAL, la funcionaria fue enfática en afirmar que esta unidad de inspectores salen diariamente a evaluar mercados, pupuserías y comedores populares en cualquier zona del país, al mencionar que las cadenas que distribuyen alimentos no están exentas a este tipo de procedimiento, en referencia al caso de Mister Donut.

La funcionaria señaló que la investigación a las cadenas de alimentos iniciaron por un grupo de denuncias de padres de familia, que terminaron con sus hijos en diferentes hospitales del sistema y privados con casos de gastroenteritis grave. Por lo que decidieron realizar una serie de inspecciones amplias y no solo a la empresa de alimentos denunciada, indicó.

“Se seguirán haciendo inspecciones a todos los pollos, hamburguesas, pizzas, comidas mexicanas o típicas; se hará un proceso para evaluar el nivel de sanidad que tienen estos recintos que expenden productos de consumo humano. No existe ningún dolo, no existe una flecha directa, después del proceso legal que se sigue de normativas de sanción, que incluyen cierres; a esto me refería en un tuit, que encontramos serias anomalías en muchas de estas cadenas”, comentó.

Agregó que muchas de estas empresas no cuentan con áreas para guardar productos no perecederos; sino que lo hacen en estantes, otros tienen pisos deteriorados y refrigeradoras que no funcionan adecuadamente y otros no tienen cunetas y drenajes requeridos.

“Encontramos fugas de aguas negras y servidas; esto es grave, donde se procesa alimento de consumo humano; basureros no adecuados, techos, ventanas, puertas no adecuadas y lo que genera puntajes mínimos o nulos. Se encontraron barreras no efectivas para ingreso de plagas y áreas de proceso de alimentos no adecuadas, deficiente limpieza de pisos y pilas deterioradas, grasa en el piso y plaga de insectos como moscas, cucarachas y ratas”, informó.

No obstante, la ministra Orellana Bendek afirmó, que será luego de corroborar y culminar el proceso de investigación de los establecimientos de las empresas que manufacturan alimentos, que se dará un informe público y se determinará si ameritan sanciones, cuáles se aplicarán o si corresponde el cierre de operaciones.