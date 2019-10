Ministro de Hacienda confía que presupuesto 2020 se financie con crecimiento

Mirna Jiménez Diario Colatino El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, se mostró hoy confiado en que la relación estratégica entre El Salvador y Estados Unidos permita dinamizar la economía salvadoreña en 2020 y que ésta pueda crecer por arriba de la economía mundial, para financiar el presupuesto del próximo año. El presupuesto presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa está basado en una proyección de crecimiento del 2.5% para 2020 y el ministro Fuentes dijo que con los cálculos de inversión para el próximo año la economía pueden crecer hasta un punto adicional, es decir 3.5. Según el titular de Hacienda, la inercia de crecimiento de la inversión privada reconoce que hay más o menos $3,800 millones de inversión anual en El Salvador y que un censo elaborado por la Secretaría de Comercio e Inversiones señala que hay un estimado de 1,159 millones de nueva inversión privada programada. Pero con $500 millones adicionales a la inversión actual sería suficiente para crecer un punto, dijo

No obstante, no especificó si esta inversión nueva sería anual o en cinco años, agregó que solamente el crecimiento puede sacar al país del círculo vicioso del endeudamiento y que la tributación será más agresiva para estos años ya que hay negocios que aún no dan factura y esto debe ser controlado.