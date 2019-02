Miles de mujeres protestan en México por intentos de secuestros en el metro

México / AFP

Miles de mujeres marcharon en Ciudad de México para protestar ante las crecientes denuncias de intentos de secuestros en el metro y exigir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie sobre esta situación.

La movilización se realizó el pasado sábado en el turístico Paseo de la Reforma y tuvo como destino el Zócalo (plaza central) de la capital. En el trayecto, las mujeres, desde jóvenes solas o acompañadas de amigas o familiares, hicieron dos paradas para -con el puño en alto- guardar un minuto de silencio por quienes han sido asesinadas o están reportadas como desaparecidas en todo el país.

El metro de Ciudad de México “era como nuestro refugio, era el único transporte público en el que nos sentíamos seguras. Ahora ya no tenemos nada porque todo sucede ahí: te asaltan, te acosan, te secuestran”, dijo a la AFP Sarah Artega, de 21 años y quien vive en el sector de Iztapalapa, uno de los más acosados por la delincuencia en la capital.

En las últimas semanas se han multiplicado las denuncias de intentos de secuestro en el metro de mujeres a manos de hombres que las abordan dentro o fuera de las estaciones y las tratan de subir a vehículos.

Al intentar liberarse las mujeres, lo que han conseguido muchas, los hombres hacen creer a otros viajeros que se trata de una pelea de pareja.

Fernanda González, de 24 años, señala de su lado que pese a que hay vigilancia en el metro, los policías no les brindan apoyo alguno.

“El metro se supone que debería ser seguro y no lo es. Yo no me animaría a denunciar ni con policías mujeres porque ellas también son insensibles o están relacionadas con las bandas que secuestran”, explicó.

Entre consignas como “¡Con falda o pantalón, respétame, cabrón!” y mantas con diferentes mensajes como “¡Nací mujer para vivir y no para que me maten!”, la multitud llegó hasta el Zócalo, donde leyeron un pronunciamiento para exigir al presidente que se declare públicamente sobre el tema.

A la par de la violencia ligada al tráfico de drogas, en México se han multiplicado los casos de feminicidios. Según la ONU, diariamente en México son asesinadas en promedio nueve mujeres de todas las edades, además de que seis de cada diez ha enfrentado algún agresión, muchas de ellas en el transporte público.