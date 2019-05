“Mi compromiso será garantizar el rumbo revolucionario del FMLN”: Arístides Valencia

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Arístides Valencia, renunció en abril a su cargo como ministro de Gobernación, para dedicarse de lleno a su campaña por la secretaría general del FMLN. Tiene como su mayor contrincante al vicepresidente Óscar Ortiz, pero se muestra confiado de ganar la elección. Su principal apuesta es devolver al partido su naturaleza revolucionaria y eso pasa por dejar de dar concesiones al modelo neoliberal; es responder a los intereses del pueblo, afirma.

El también exdiputado y hoy exministro, cree que el FMLN ha perdido el rumbo y atribuye la mayor responsabilidad a la dirigencia, y recuerda que Ortiz ha sido parte de esta.

-¿Porqué quiere ser usted el secretario general del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)?

Luego de los resultados electorales, tanto de 2018 como del 2019, nosotros reconocemos que habido un mensaje del pueblo acerca de que el FMLN ha cometido una serie de errores que es necesario revisar, corregir, y que esto se debe hacer sin perder el rumbo revolucionario del partido. El compañero Schafik Hándal nos decía, que lo imperdonable para el FMLN era que fuera gobierno y no construyera poder popular. Estamos conscientes que hemos sido un buen gobierno, que ha logrado grandes resultados a nivel de derechos de la población, pero nos faltó la siguiente parte que es la construcción del poder popular.

-¿A qué se refiere con la construcción del poder popular?

Que solo se puede construir junto con el pueblo y la comunidad. Consideramos que, como una tarea histórica debemos retomar el rumbo y construir ese poder popular que siempre fue la razón de la existencia del FMLN.

– ¿Entonces se ha perdido el rumbo?

Ha habido posiciones, conductas, que nos han alejado del pueblo. Esa es una de las razones por las que la gente se ha molestado con nosotros, ahora la única manera de recuperar la confianza es escuchando a la base del partido, a la gente.

-Usted afirma que en el FMLN se han cometido muchos errores, ¿Quiénes los han cometido?

Todos y todo el partido. Por supuesto hay diferentes niveles de responsabilidad, en esos niveles es donde hay que profundizar la discusión. No es lo mismo un compañero de la base que un funcionario que tiene un cargo desde el cual va alejándose de las posiciones que tiene que ver, por ejemplo, con la defensa de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, alejarse del salario mínimo, de los derechos ambientales, de los derechos del agua, derechos de las mujeres.

-Después de todo este proceso ¿cree que el FMLN regrese a su origen y se levante?

Se va a levantar, porque el FMLN representa la aspiración de lucha del pueblo salvadoreño. Somos uno de los pueblos en América Latina que nunca nos rendimos. Como Secretario General, mi compromiso será garantizar el rumbo revolucionario, estar junto con el pueblo, cambiar ese rumbo es la condena del FMLN.

-¿Cuáles son las razones por las que los militantes del FMLN deben votar por usted?

En primer lugar, porque vamos a trabajar en la recuperación del funcionamiento de la estructura del FMLN, me refiero al fortalecimiento de los comités de base, en la participación democrática en la toma de decisiones del partido, en el acompañamiento que como partido debemos hacer a la lucha del pueblo por sus derechos. Son algunos de los aspectos por los que deben votar por mí.

-Mencione otras acciones concretas

Realizar un segundo congreso del FMLN, en el cual se revise por qué los resultados del primer congreso no se cumplieron, porque la base desconoce qué ocurrió con esos planteamientos, y definir los nuevos lineamientos con respecto al nuevo período, ya que el primer congreso se realizó cuando éramos gobierno. En tercer lugar, revisar todo el tema de formación política e ideológica.

-¿El partido sigue revisando las razones de las derrotas?

Sigue revisando y vale decir que una parte del partido ha aceptado sus errores y otra no. En especial algunos compañeros que fuimos funcionarios, no estamos viendo cuál fue nuestro papel y nuestras equivocaciones, al haber ejercido nuestras funciones y es necesario hacerlo.

-El padre José María Tojeira dice que el FMLN ya no es un partido revolucionario porque hizo prácticas en contra de sus principios: tienen mansiones, negocios, empresas y grandes cuentas bancarias.

Yo he oído ese tipo de señalamientos, hasta ahora no puedo decir, conozco un compañero que tenga todo eso. Sin embargo, han habido actitudes y debemos investigar esos señalamientos. En el FMLN no pueden haber prácticas corruptas, abusos y todo eso se tiene que revisar y apartar del partido. Y si algún compañero realmente se ha enriquecido o ahora dispone de mansiones, debe entregarlas al partido para que este se las haga llegar a la gente.

-¿Cómo hará volver al FMLN a sus raíces?

El FMLN surgió en las comunidades ante una situación de injusticia, falta de espacio de participación democrática y tanto en el conflicto como en el período posterior a los Acuerdos de Paz ha surgido la fuerza del poder del FMLN. Cuando nos convertimos en gobierno fuimos dejando a un lado esa participación del pueblo, de la base, ignorando los llamados que habían acerca de ciertas conductas que nos estaban alejando y eso es lo que la gente resiente y hay que revisar. El ejemplo más grande es que realizamos un congreso en 2015 en donde más de 20,000 compañeros y compañeras participaron, y dijeron esto es lo que hay que hacer, y no se hizo.

Ahora hay que ver por qué no se hizo y quién es el responsable de que no se hiciera, es la dirección del partido. Los que teníamos cargos en que podíamos tomar decisiones e ignoramos la posición de la gran mayoría de las bases, y nos convertimos en personas que pensamos que lo sabíamos y podíamos resolver todo.

-¿Entre esas demandas de la gente, qué es lo que destaca?

Que se escuchara la opinión de la base en la elección de candidatos, también en el desarrollo de algunos proyectos y de políticas desde el Gobierno. Muchas veces terminamos impulsando políticas o desarrollando proyectos, que no eran lo que la gente esperaban de nosotros y eso tuvo sus costos.

-¿Los errores los ve en las decisiones de gobierno o en la conducción del partido?

Hay de las dos partes. Incluso, yo he dicho que terminamos más preocupados por quedar bien con los explotadores, que con la clase trabajadora a la que nos debemos. Ese vacío lo ocupan otros y esas situaciones se revierten en nuestra contra.

-¿Estaría dispuesto a pedir perdón a la gente por los errores?

Bueno, desde ya pido perdón por los errores cometidos y habernos alejado de la gente.

-¿Se mantiene los principios de un partido socialista?

Claro que sí. No podemos dejar de luchar contra el neoliberalismo, contra la explotación. Cuando decimos que no hay que pelear con ellos, con el sistema financiero porque nos van a castigar, entonces estamos yendo en otro rumbo, eso pone en riesgo al FMLN, y lo dirige a su desaparición, porque el pueblo seguirá luchando y nosotros ya no seríamos el instrumento principal de esa lucha.

-¿Cómo lo ha recibido los sectores que ha visitado?

Me han recibido de manera positiva, se han sumado, incluso, he hablado con personas muy críticas con el partido y me han expresado su decisión de trabajar de lleno, porque consideran que esta es la línea de trabajo que debemos seguir para retomar el rumbo.

-¿Cómo evalúa el proceso de elecciones internas del FMLN?

Lo más importante es que surge justo en el momento que nuestra base tiene la necesidad de expresarse, yo lo siento. Al principio algunos me decían, vamos a ser un poco duros y yo les corregía no es duro, sino justo. Nos está dando la oportunidad del debate, en ningún momento esto se convertirá en una pelea.

-¿Ha habido coacción, las bases no querían hacer críticas o hay confianza para decir los errores?

Venimos de un momento en que por disciplina nos hemos reservado muchas cosas. Schafik decía que nosotros no podemos renunciar ni al derecho ni al deber de decirnos las cosas con la verdad, cuando empezamos a solapar nuestros errores, damos lugar a que ocurran todas estas cosas. Cuando llego a un lugar les digo: este es el momento de hablar.

-¿Van a retomar esas medidas del congreso que no se aplicaron?

Las vamos a retomar y vamos a realizar el segundo congreso, donde no solo vamos a evaluar el grado de cumplimiento del primero, sino determinar nuevas líneas de trabajo ya fuera del gobierno. Nuestro principal objetivo será recuperar la confianza del pueblo.

-¿Ya no será tan abierta la inscripción al FMLN?

Se debe inscribir a las personas después de un proceso de formación, que expresen su voluntad de querer pertenecer al FMLN. Ya no permitir la incorporación espontánea, clientelista, electorera que ha habido. Lamentablemente debido a que estamos en un sistema de democracia representativa, donde los partidos lo único que buscan es el voto el día de la elección; y no responden a la naturaleza que tenemos de que un partido revolucionario debe de estar permanente con el pueblo, trabajando en su organización y movilización y defensa de sus derechos, ese cambio de naturaleza nos saca de eso.