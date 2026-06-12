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México inaugura el Mundial 2026 con triunfo ante Sudáfrica

Redacción Nacionales 11 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en México inaugura el Mundial 2026 con triunfo ante Sudáfrica 341 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

México y Sudáfrica fueron los encargados de abrir la fiesta de la Copa del Mundo 2026, una edición histórica que reúne a las 48 mejores selecciones del mundo y que, en esta ocasión, dejó a los aztecas con la primera victoria del campeonato más importante del fútbol gracias a Julián Quiñónez y Raúl Jiménez, quienes marcaron para la ‘Tri’.

Explotó el grito de gol en el Mundial. Al minuto 9, la selección mexicana se adelantó en el marcador para darle la primera alegría a los suyos, gracias a Julián Quiñónez, que encontró el balón tras una mala salida de Sudáfrica; el dorsal 16 de la ‘Tri’ se convirtió en el primer jugador en marcar en la Copa del Mundo 2026 para el 1-0 de México.
A los 67’, México volvió a celebrar con un gol de cabeza de Raúl Jiménez, que encontró un balón centrado para mandarlo directo al fondo de la red sudafricana. Fue el segundo gol del encuentro inaugural y sinónimo de fiesta para toda la afición de la ‘Tri’.
El encuentro inaugural tuvo tres expulsados, dos de Sudáfrica y uno de México ante las diferentes acciones que se vieron durante el encuentro.

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