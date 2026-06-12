Piden a la Sala analizar legalidad de decreto que trasladó una porción de El Espino para CIFCO

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este jueves, ciudadanos organizados presentaron una demanda de inconstitucional a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del decreto que avaló el traslado de una porción de la Finca El Espino para la construcción del CIFCO.

La Asamblea Legislativa aprobó transferir 55,711.13 metros cuadrados de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda que totalizan 475,806.7160m2 ubicado en la Finca El Espino, para que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) tenga nuevo lugar de entretenimiento.

Luis Rivera, abogado del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), las ciudadanas Ana Cisneros y Gloria Anaya, fueron las que presentaron esta demanda debido a las consecuencias que generaría la construcción del proyecto en la Finca El Espino.

Rivera sostuvo que presentan la demanda ya que “vulnera principios constitucionales de protección ambiental y derechos fundamentales”. Además, el abogado señaló que existen dudas “sobre su compatibilidad” con la Constitución de la República.

Con la demanda que las organizaciones presentaron la mañana de este jueves, busca que la Sala de lo Constitucional examine el decreto y si respetó plenamente las garantías constitucionales aplicables y si se observaron los deberes de protección ambiental.

Los artículos de la Carta Magna que se habrían violentado al aprobar el decreto de traslado de una parte de la Finca El Espino, según informó Rivera, son los artículo 2, artículo 117, artículo 146, relativas a las disposiciones al medio ambiente y también sobre el proceso de formación de ley.

El movimiento Ciudadano “Todos Somos el Espino” se ha organizado para recolectar firmas; de hecho, se ha realizado una plataforma llamada” Salvemos El Espino”, que registra más de 350 mil firmas digitales, estas se suman a los miles de firmas físicas que han sido recolectados por ciudadanos comprometidos y preocupados por el Espino.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) intentó montar la narrativa de que el CIFCO no se iba a construir en la Finca El Espino; sin embargo, el decreto aprobado por el oficialismo señala que los terrenos forman parte de la Finca El Espino. El MOP montó una campaña de siembra de árboles, pero estos trabajaron fueron inconclusos ya que se deterioraron y fueron plantados incluso con bolsas plásticas.

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