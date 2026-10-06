Médicos de Doctor.sv denuncian abusos y malas condiciones laborales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Médicos que laboran en Doctor.sv denunciaron, a través del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” de ALAMES El Salvador, una serie de condiciones laborales que afectan al personal de la empresa, entre ellas cambios de horarios, falta de transporte nocturno, restricciones en los puestos de trabajo y jornadas que consideran arbitrarias.

Los trabajadores afirmaron que recientemente han sido rotados de grupos y asignados a horarios cuya salida puede extenderse hasta las 12:00 de la noche, sin que la empresa les proporcione transporte para regresar a sus hogares, por lo que ALAMES solicitó al Ministerio de Trabajo realizar una supervisión nocturna en Doctor.sv y verificar las condiciones en las que el personal finaliza sus jornadas.

Los médicos también denunciaron que durante esta semana se les comunicó que un nuevo jefe, quien según los trabajadores habría sido enviado desde Casa Presidencial (CAPRES), estableció restricciones sobre determinados objetos en los puestos de trabajo. Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición de utilizar botellas de agua y de colocar suéteres u otras pertenencias sobre los escritorios, bajo el argumento de que estos elementos no ofrecen una imagen “estética” para los “inversionistas”.

Los trabajadores cuestionaron estas disposiciones debido a las bajas temperaturas que mantienen los sistemas de aire acondicionado en las instalaciones y enfatizaron que el frío llega al punto de provocarles entumecimiento en los dedos y dificultades para teclear y desarrollar sus funciones.

Además, sostienen que existe un trato desigual, ya que mientras se les restringe el uso de suéteres en los escritorios, quienes establecen las medidas permanecen utilizando estas prendas durante su jornada laboral.

Otro de los reclamos está relacionado con la duración de la jornada. Los médicos indicaron que permanecen nueve horas en sus puestos para cumplir ocho horas efectivas de trabajo, debido a que una hora adicional corresponde al período destinado al almuerzo y no es remunerada. Los trabajadores calificaron esta medida como “ilegal y arbitraria” y pidieron que las autoridades laborales verifiquen su aplicación.

Los denunciantes también cuestionaron los mecanismos de control implementados en el lugar de trabajo. Aseguraron que se supervisan aspectos como las veces que los empleados acuden al baño y los tiempos destinados a la atención.

“Son peores que cualquier maquila”, afirmaron al referirse a las condiciones que enfrentan dentro de la empresa. También manifestaron que la alta rotación representa beneficios económicos para la empresa privada encargada de contratar nuevo personal.

Por otra parte, médicos y enfermeras del Ministerio de Salud (MINSAL), también denunciaron a través del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, dificultades para brindar atención en comunidades rurales debido a la reducción del personal destacado en esas zonas y a la falta de transporte institucional para desarrollar actividades relacionadas con sus funciones.

Según los trabajadores del área rural, deben realizar “grandes maniobras” para llegar puntualmente a sus puestos debido a las condiciones del transporte público. A esto se suma que los horarios de salida dificultan el retorno, debido a que no existen condiciones adecuadas para permanecer en las comunidades y el transporte público deja de operar a tempranas horas.

Debido a todo esto, el personal solicitó al MINSAL establecer una respuesta institucional diferenciada para las zonas rurales y tomar en cuenta las condiciones particulares de movilidad y permanencia del personal sanitario.

Los trabajadores sostienen que las dificultades laborales también terminan afectando a la población que depende de los servicios de salud en las comunidades rurales. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades a considerar estas condiciones al momento de organizar la prestación de los servicios.

“No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo condiciones dignas para poder trabajar”, concluyeron los trabajadores.

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