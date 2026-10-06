EL CAMINO – Y EJEMPLO – DE BURKINA FASO

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Burkina Faso es un país subsahariano, cuya historia discurre entre el colonialismo y su búsqueda de independencia.

Es una tierra rica, con vastos recursos naturales, de metales preciosos y mineros, además de diversidad biológica.

Un dato revelador que nos permite comprender cuán rico es, es el siguiente:

Francia es la nación con la cuarta mayor reserva de oro en el mundo, poseedora de 2,437 toneladas.

Pero en Francia no hay minas de oro.

Ni una sola.

¿De donde crees que sacó esas 2,437 toneladas?

De Burkina Faso.

Sin embargo, Burkina Faso sólo pudo hacerse de su primer lingote apenas hace dos años.

Dos años.

Francia ocupó el territorio bajo la figura de protectorado en 1896, llamándolo Alto Volta, para de inmediato iniciar el despojo y saqueo de sus bienes culturales y poblacionales, pues después de Bélgica e Inglaterra, Francia es el tercer poder europeo en basar su riqueza en el tráfico de esclavos.

La actual población caribeña es descendiente de los esclavos que sobrevivieron la travesía oceánica, por lo que, como ves, la historia de aquel y los demás pueblos africanos es todo, menos agradable gracias a sus protectores europeos.

Eso y más ha dado lugar a ingentes esfuerzos por lograr su independencia, presentados por Europa como la labor de bandidos malvivientes del Sahara, traficantes de niños secuestrados, algo que debemos matizar porque quienes promovieron el negocio, fueron precisamente los europeos.

Podemos ilustrarlo con lo que ahora mismo afirman los revisionistas españoles, una minoría felizmente, que alegan “nunca hubo conquista, sino la reubicación de migrantes europeos en tierras americanas…”, algo que desconoce la bestial e inhumana ocupación de nuestras tierras, o los efectos que su llegada tuvo para el 92% de la población amerinda, en apenas 80 años, por el horror que supuso las enfermedades que trajeron, que fue la segunda mayor herramienta para su conquista, siendo la primera instrumentalizar los diferendos de nuestros pueblos, que ahora también sigue la oligarquía criolla manipulando a su favor.

El caso es que hasta 1960 Burkina Faso logra su independencia, y es retomado por Thomás Sankara en 1983, promoviendo el Pan Africanismo, movimiento que impulsa la independencia de las antiguas colonias africanas, su identidad y progreso a partir de la recuperación de su soberanía, utilizando los recursos naturales del continente para el bienestar y progreso del continente.

Thomás Sankara fue traicionado por uno de sus cercanos, sirviente de la inteligencia francesa, y asesinado, y sin embargo, la semilla se sembró y ahora de nuevo brilla en las sonrisas y esperanzas del pueblo burkines, que animado y bajo la dirección del mejor hijo del país, Ibraim Trahoré, incontestable defensor del Pan Africanismo, de nuevo se embarcan en la épica de su progreso, para nada fácil, pues siguen bajo asedio europeo, que paga el terrorismo que fustiga a la nación, y sin embargo, progresa en pequeños y firmes pasos que solo lo puede llevar a la gloria.

Un pueblo pequeño, con un futuro de gigante.

Envidiable, ¿no?

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