El Salvador no pasa del empate 1-1 contra Martinica y cae a la Liga B

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selecta consumó su descenso a la Liga B en la Liga de Naciones de CONCACAF tras empatar 1-1 con Martinica en el Pierre-Aliker Stadium. El Salvador solo ganó uno de cuatro encuentros en la fase de grupos de la competición regional, y fue precisamente contra Maritinica, con quien empató este lunes.

La azul y blanco inició en busca de la ventaja prematura para afianzarse con el urgido resultado positivo y encontró la primera a los 3′, con el error por parte de Harold Voyer de Martinica, ante la presión de Styven Vásquez, y generó un balón que terminó en los pies de Jefferson Valladares que coloca el 0-1.

Sobre los 19′ la selección se perdió el segundo de los botines de Bryan Gil, porque el #9 de la azul y blanco recibió un pase perfecto de Rafa Tejada en la banda, pero se complicó, y no pudo mandar el segundo a la red de Martinica.

Solo dos minutos después, el cuadro caribeño intentó poner el descuento, con un balón al área que Ludovic Blass cabeceó pero que no fue suficiente para el del empate.

A los 42’, Martinica nuevamente se acercó al área de Mario González con un tiro libre que Janis Antiste cabeceó y que por fortuna para el cuadro cuscatleco el arquero salvadoreño sacó de trayectoria para mantener la ventaja de 0-1.

El Salvador se fue con la leve ventaja de 0-1 al entretiempo, luego de la primera parte donde la azul y blanco dejó la sensación de poder tener un marcador más amplio de lo que fue y con inconsistencias en la parte delantera.

Al regreso del entretiempo. Solo once minutos de la segunda parte le bastaron a Martinica para emparejar el marcador 1-1, porque a los 56′ Janis Antiste se apoyó con Brighton Labeau para mandar a guardar el balón a la portería de Mario González.

El marcador no se movió y el encuentro finalizó con un empate de 1-1 que confirmó el descenso a la Liga B de la selección salvadoreña, con el conjunto cuscatleco que careció de efectividad.

La Selecta completó cuatro de sus cuatro compromisos en la Liga de Naciones, competencia la cual arrancó con pie derecho con el 3-1 en el estadio Jorge “El Mágico” González. Sin embargo, no fue capaz de mantener los números, porque cayó 6-0 ante Guatemala como visitante, un resultado doloroso para los dirigidos por “Bolillo” Gómez que dió paso al 0-2 ante Jamaica en el Cuscatlán y en el último encuentro de 1-1 ante Martinica.

Luego de la derrota de El Salvador ante Jamaica, 2 a 0, el viernes 2 de octubre, la afición pidió la cabeza del “Bolillo” y de su equipo técnico. De acuerdo con el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el pusto del entrenador dependía que la Selecta se mantuviera en la lia “A”, pero, ante su mal fútbol y mal resultado, descendió a la “B”.

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