Golpe de realidad: El Salvador empata 1-1 con Martinica y confirma su descenso a Liga B

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selecta consumó su descenso a la Liga B en la Liga de Naciones de CONCACAF tras empatar 1-1 con Martinica en el Pierre-Aliker Stadium y con ello la salida del técnico colombiano Hernán «El Bolillo» Gómez del combinado nacional.

La azul y blanco empató 1-1 con Martinica, con un gol a los 3′ por Jefferson Valladares tras un error de los caribeños y otro de Janis Antiste para los locales, resultado que no le dió para salvar su posición y cayó a la Liga B de la competencia.

La Selecta completó cuatro de sus cuatro compromisos en la Liga de Naciones, competencia la cual arrancó con pie derecho con el 3-1 en el estadio Jorge “El Mágico” González. Sin embargo, no fue capaz de mantener los números, porque cayó 6-0 ante Guatemala como visitante, un resultado doloroso para los dirigidos por “Bolillo” Gómez que dió paso al 0-2 ante Jamaica en el Cuscatlán y en el último encuentro de 1-1 ante Martinica.