Médicos de DoctorSV denuncian desigualdad salarial y advierten posible paro de labores

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Alrededor de 100 médicos que brindan atención a pacientes con enfermedades crónicas a través del programa de enfermedades crónicas y medicina metabólica de Doctor.sv denunciaron desigualdades salariales, condiciones laborales y dificultades relacionadas con sus jornadas de trabajo. Además, advirtieron que podrían recurrir a un paro de labores si las autoridades no atienden sus demandas.

La denuncia fue difundida a través del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, de ALAMES El Salvador, en la que los profesionales denunciaron que, pese a desempeñar funciones similares dentro del mismo programa, existe una diferencia en las condiciones contractuales y salariales entre el personal médico.

Según expusieron, cuando el presidente anunció las plazas para atender el programa de medicina metabólica a escala nacional, se ofreció un salario superior a los mil dólares mensuales. Inicialmente, alrededor de 50 médicos fueron contratados bajo esas condiciones; sin embargo, ante la demanda de pacientes, se incorporaron más profesionales de Medicina General.

Los denunciantes aseguraron que actualmente son aproximadamente 100 médicos quienes sostienen la atención del programa en todo el país, pero quienes ingresaron posteriormente reciben una remuneración inferior a los mil dólares, pese a asumir una considerable carga asistencial.

Asimismo, señalaron que sus jornadas pueden extenderse hasta ocho días consecutivos, con turnos que finalizan entre las 11:00 de la noche y la medianoche. A esto se suma que sus contratos no han sido actualizados para reconocer las funciones que desempeñan ni las condiciones salariales anunciadas inicialmente.

Los médicos manifestaron que han presentado sus inconformidades ante las jefaturas y solicitado una revisión de sus condiciones laborales. No obstante, afirmaron que la respuesta recibida es que las decisiones corresponden a instancias superiores y que no es posible modificar sus contratos porque ya están registrados bajo la categoría de médicos consultantes.

Otro de los problemas es la falta de transporte público al finalizar las jornadas nocturnas. Como ejemplo, mencionaron a los trabajadores que deben desplazarse hacia Lourdes, quienes se ven obligados a contratar servicios privados para regresar a sus hogares.

Estos traslados pueden representar un gasto de hasta 10 dólares por noche, lo que equivale a aproximadamente 80 dólares durante ocho jornadas nocturnas, una cantidad que reduce considerablemente sus ingresos.

Los profesionales también cuestionaron la distribución de responsabilidades dentro del programa. Indicaron que algunos médicos contratados inicialmente bajo las condiciones salariales superiores han sido asignados a puestos de supervisión, mientras quienes desempeñan funciones de atención directa a los pacientes continúan bajo una remuneración menor.

A las diferencias salariales y contractuales se suman señalamientos sobre el trato recibido por parte de algunos supervisores. En particular, solicitaron investigar las quejas relacionadas con la supervisora del grupo 7, tanto por el trato hacia los médicos a su cargo como por las dificultades para obtener orientación y apoyo ante consultas laborales.

Ante esta situación, los médicos solicitaron revisar y regularizar sus contratos para que correspondan a la categoría de médicos de medicina metabólica, establecer una remuneración acorde con las condiciones económicas anunciadas para las plazas y garantizar criterios equitativos entre quienes integran el programa.

También pidieron investigar los señalamientos sobre el trato de algunos supervisores y establecer mecanismos para atender las inconformidades del personal, además de buscar soluciones a las dificultades de transporte que enfrentan quienes finalizan sus turnos durante la noche.

Hicieron un llamado a las autoridades para que brinden una respuesta formal y presenten soluciones concretas en un plazo razonable. Advirtieron que, de no obtener avances en sus solicitudes, podrían considerar medidas colectivas de presión, incluido un paro de labores, como último recurso para defender sus derechos e intereses laborales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...