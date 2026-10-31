Presupuesto MOP 2027 se financiará mayormente con préstamos externos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para 2027 sería por $1,057,784,020; de esos, $579.3 millones son provenientes de préstamos externos, es decir, aproximadamente el 54.8% del Presupuesto.

Es en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que se sigue con el estudio del anteproyecto del Presupuesto General del Estado 2027, el cual asciende a $12,421 millones.

En la instancia legislativa, se entrevistó al ministro de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, para conocer cómo la institución ejecutará los $1,057 millones que ha solicitado para el próximo ejercicio fiscal.

Del total de los fondos, el 98.9 % se destinaría para ejecutar proyectos de infraestructura, según dijo el funcionario. Los recursos se invertirán, principalmente, en proyectos de infraestructura y obras para el desarrollo del país. Agregó que esta sería “la asignación presupuestaria más alta en la historia de ese ministerio”. Es de recordar que el presupuesto del MOPT para 2026, fue de $985,323,978.

El funcionario señaló que algunos proyectos a los que se les dará prioridad son la construcción de la carretera de Los Chorros y del bypass de Apopa; la edificación de nuevos pasos a desnivel en Mejicanos; la instalación del metrocable y el mejoramiento de centros educativos a nivel nacional, como parte del programa “dos escuelas por día”.

Para financiar el presupuesto, la cartera de Estado contempla recibir $476.9 millones del Fondo General, es decir de fondos propios del Gobierno; y $579.3 millones provenientes de préstamos externos (deuda) y $1.4 millones de donaciones.

De acuerdo a la distribución de los recursos que ha hecho el MOPT, $1,045.8 millones se destinarán a inversión; $10.7 millones se utilizarían para el pago de salarios y $1.2 millones para gastos administrativos.

Otros proyectos que el MOPT tiene previsto realizar el próximo año es la construcción de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y mejorar las instalaciones del Centro de Desarrollo Profesional del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), en San Bartolo.

De la misma manera, se proyecta mejorar caminos rurales, construir un intercambiador vial en Acajutla y ejecutar obras para reducir inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador.

Asimismo, se mejorarían espacios públicos del Centro Histórico de San Salvador y se construiría un parque metropolitano en San Jacinto.

Los fondos para el MOP, incluiría recursos para instituciones vinculadas con dicho ministerio, entre ellas el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), encargado de realizar trabajos para mantener y mejorar las carreteras del país.Para esta institución se contemplan $113 millones provenientes de derechos fiscales, impuestos y multas, y otros $141.3 millones destinados a la conservación de la red vial.

Asimismo, se incluirían $7 millones para el Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), $2.3 millones para la Autoridad Nacional de Recolección de Desechos Sólidos (ANDRES), $50,000 para el Registro y Regulación del Transporte y $517,500 para apoyar a otras entidades. También, se han presupuestado $70.6 millones para el subsidio al transporte público de pasajeros, una ayuda económica destinada a apoyar el funcionamiento de este servicio.

Sobre los proyectos en ejecución, el funcionario señaló que siguen con la construcción de los mercados de Santa Ana y San Miguel, así como la carretera de Surf City, que conecta la playa El Obispo con El Zonte. También se trabaja en el proyecto del aerocable de Mejicanos, cuya finalización está prevista para 2027.

El funcionario agregó que el bypass de Apopa se encuentra en evaluación de ofertas y que se espera iniciar su construcción en diciembre de este año.

DOM explica su presupuesto

La Dirección de Obras Municipales (DOM) recibirá $502, 421, 870 para 2027, según el anteproyecto de presupuesto; estos fondos provendrán del fondo general y de préstamos externos; en concreto, $451 millones provienen del fondo general y $51 millones de deuda.

Para que explicara el presupuesto de la DOM, llegó Víctor Jiménez, a quien no se le identificó; solamente fue señalado de ser el representante y vocero de la DOM.

Explicó que del fondo general se financiarán al menos 8 proyectos o líneas presupuestarias: para el funcionamiento administrativo y operativo $30,437,752; para el programa de obras municipales para infraestructura vial a nivel nacional.

Programa de Obras Municipales para infraestructura y equipamiento de Centros Educativos a nivel nacional $76 millones; programa de obras municipales para infraestructuras diversas a nivel nacional, $146,257,733.

Programa de Capacitación Especializada para la Construcción a nivel nacional, $1.5 millones; mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de San Miguel, $45 millones; mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, $50 millones; Programa para la Erradicación de la Pobreza, a nivel nacional: Componente Infraestructura Social Básica, $2 millones.

Estas asignaciones fueron mencionadas, pero sin profundizar en cada proyecto. El representante enlistó algunos de los proyectos ejecutados en este año, como el Hospital Rosales, pero no dijo si quiera, los fondos que se requirieron para su construcción.

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