Diputados avalan convenios con Turquía y Emiratos para evitar doble tributación

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados votaron en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior a favor de ratificar acuerdos internacionales, uno entre El Salvador y Turquía y otro con los Emiratos Árabes Unidos.

Según se dijo en la instancia legislativa; ambos buscan evitar que una misma renta sea gravada en los dos países, fortalecer la cooperación tributaria y prevenir la evasión y elusión fiscal, además de mejorar las relaciones económicas entre los países firmantes.

La directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esther Salguero Galindo llegó a la instancia legislativa y explicó que cada acuerdo define dónde deben pagarse los impuestos según el tipo de ingreso y permite descontar lo pagado en el extranjero para evitar la doble tributación.

“Se permite deducir el impuesto pagado en el extranjero (Türquiye o Emiratos Árabes Unidos) y se descuenta aquí en el país”, precisó la funcionaria y expuso que esto en concordancia con los límites establecidos en cada acuerdo.

Además, según dijo, buscan impedir que personas o empresas aprovechen las diferencias entre sus respectivas leyes tributarias para evadir impuestos o reducir indebidamente el monto que les corresponde pagar.

El acuerdo con Türkiye fue suscrito el 25 de septiembre de 2026 y establece reglas para el pago de impuestos sobre distintos tipos de ingresos, como las ganancias de las empresas, los dividendos, los intereses, las regalías y las ganancias por la venta de bienes. Asimismo, incluye mecanismos para resolver desacuerdos sobre el cobro de impuestos e intercambiar información entre las autoridades tributarias de ambos países.

Mientras que el convenio con los Emiratos Árabes Unidos, firmado en la misma fecha, incluye disposiciones sobre impuestos relacionados con la renta y el capital, así como el tratamiento tributario de ingresos procedentes de hidrocarburos, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones y rendimientos del trabajo, entre otros.

Ambos instrumentos entrarán en vigor cuando el gobierno salvadoreño haya completado todos sus trámites legales necesarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...