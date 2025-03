Más de 500 casos de niños desaparecidos en el conflicto armado aún sin resolver 

Saúl Méndez

En el marco del Día de la Niñez Desaparecida, la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (APB) informó que de los 1053 casos que tienen registrados de niños desaparecidos durante el conflicto armado (1980-1992) se han resuelto 475, pero aún existen 578 niños con paradero desconocido.

Margarita Zamora, de la unidad de investigación de la APB, destacó que Pro-Búsqueda ha encabezado investigaciones sobre la desaparición forzada de menores durante la guerra civil. Hasta la fecha, contabilizan 296 casos de niños y niñas reencontrados. De ellos, 87 están en la categoría de «localizados pendientes» y 92 han sido identificados como «localizados fallecidos».

«Esta es la parte que menos quisiéramos dar a la familia, pero sabemos que es importante la verdad para que pueda vivir el proceso de duelo en el caso de los niños y niñas desaparecidos «localizados fallecidos». No es la mejor noticia, pero sin embargo, es importante y es la lucha de siempre por conocer la verdad», mencionó Zamora.

La organización ha enfatizado la necesidad de que el Estado ordene la apertura de los archivos militares. Aseguró que la información contenida en dichos archivos es fundamental para reconstruir la historia y la memoria a través de aquellos militares que participaron en estos operativos. Alega que estos militares podrían saber de qué comunidades se sustrajeron los niños.

«Seguimos exigiendo la apertura de los archivos, seguimos exigiendo que se haga justicia para estas familias víctimas de la desaparición forzada y especialmente para los niños, los inocentes que no tuvieron nada que ver, simplemente estuvieron en un momento y en un lugar donde no debieron estar», manifestó la vocera de la APB.

«Conmemorar el 29 como Día de la Niñez Desaparecida es importante para mantener la memoria. Es mantener en la agenda del Estado y de toda la sociedad para que no se olvide este día, para que no se olviden estos acontecimientos y sobre todo para que no se vuelvan a repetir», recalcó Zamora.

De los casos resueltos, la organización detalló que muchos fueron encontrados en el extranjero y otros en centros de adopción. «Sabemos que muchos están dentro del país, pero muchos de estos niños también están fuera», indicó la investigadora.

Pro-Búsqueda también informó que cuenta con un Banco de Perfiles Genéticos, que actualmente almacena alrededor de 1.700 perfiles de familiares que buscan a niños desaparecidos. La herramienta es clave para que las familias puedan reconocerse a través de pruebas de ADN.

