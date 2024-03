Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La organización ProBúsqueda logra reencuentro de los hermanos Acosta. “Me sentí muy bien y el sólo hecho de estar aquí, (San Francisco Lempa, Chalatenango), me hace sentirme muy feliz y todas las emociones que tengo son de felicidad”, dijo Flor de Luz Acosta.

La Asociación Pro Búsqueda logró el reencuentro de los tres hermanos, quienes se fundieron en un abrazo que había sido postergado durante 41 años de separación por el conflicto armado de la década de los años ochenta.

“Desde que era pequeña quería reunirme con mi familia e igual no había perdido las esperanzas de encontrarme por todo lo que pasé. Y cuando supe que tenía más de un hermano me sentí mucho más feliz, porque ahora tengo más personas con quien compartir”, agregó Flor de Luz, superando la barrera del idioma que por ahora los limita a dialogar con mayor fluidez.

De sus recuerdos Flor de Luz Acosta, expresó: “Me habían dicho que no tenía familia, entonces, no tenía esa idea de buscar a mi familia. Yo lo que buscaba eran respuestas a otras preguntas cómo saber ¿Qué me había pasado?, pero al final obtuve más de lo que esperaba al saber que los tengo a ellos tres”.

“Ahora, tengo la esperanza de conocernos más y entablar una relación más fuerte e igual estamos felices, porque tengo una hermana y hermanos. Será todo un proceso conocernos y como la familia crece, se hará más grande”, reiteró Flor de Luz.

Asociación Pro-Búsqueda

La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos es una organización de derechos humanos, integrada por familiares de niñas y niños desaparecidos durante la guerra civil, jóvenes encontrados y personas identificadas con Ia problemática.

Después de la firma del Acuerdo de Paz (1992), el padre Jon Cortina, junto a las familias de la niñez desaparecida promovieron la búsqueda, el reencuentro y la reintegración familiar de estas niñas y niños desaparecidos, que ahora jóvenes buscan a sus familias biológicas. Este proceso de Probúscqueda contribuyen al restablecimiento del “derecho a Ia identidad” y la promoción de la reparación moral y material a las víctimas.

Margarita Zamora, de la Unidad de Investigación de Pro Búsqueda, manifestó que este reencuentro es algo “especial”, porque cuatro hermanos pudieron este fin de semana reunirse y comenzar una nueva historia entre ellos.

La separación

Flor de Luz Acosta nació en 1979, en el barrio Santa Ana, en el municipio de San Francisco Lempa, departamento de Chalatenango, vivía con su madre Elena Acosta y su padre Osmín Díaz. En 1980 su padre fue asesinado, luego la madre se quedó con sus hijos Marlon, Flor de Luz y Miguel. La situación se complicó para esta madre viuda en el contexto de los años en que iniciaba lo más crudo y difícil de la guerra.

“En el municipio San Francisco Lempa se daban enfrentamientos, lo cual hacía difícil para esta madre desplazarse con sus 3 hijos. Y en 1982, Elena decide salir de Chalatenango a San Salvador, y por la misma situación de pobreza que vivían tuvo que ver en dónde dejaba a sus hijos, mientras ella buscaba trabajo”, reseñó Zamora.

Elena Acosta logró depositar a sus tres hijos en una casa de acogida. Sin embargo, los administradores promovieron la adopción de ellos y fue así como Flor de Luz salió del país en 1982.

“Ella tiene el pasaporte y tiene la expedición de mayo de 1983, a pesar de eso y los documentos que tenemos de Flor, su adopción fue hasta el año 1984, cuando ella ya estaba en Estados Unidos, donde fue adoptada, relató la directora de Pro Búsqueda.

El reencuentro

Pro Búsqueda contactó con Flore de Luz, vía correo electrónico en el año 2013, y se inició la investigación, y dimos seguimiento a la búsqueda de la familia biológica, que fue hasta el 2019, relató Zamora.

Se hicieron varias diligencias y en octubre de 2020, cuando se logra contactar a los posibles familiares. “Llegamos a la alcaldía y obtuvimos una partida de nacimiento de Flor de Luz. Y nos dieron información sobre los posibles hermanos, entonces, se procedió a tomar muestras de ADN (prueba genética) de sus posibles hermanos y se enviaron al laboratorio, junto a la muestra que teníamos de Flor para analizarlas”, explicó Zamora.

De todo este proceso, agregó Margarita Zamora, se logró a finales de diciembre dar por concluido el caso, en 2021, que fue cuando ya se habían realizado los análisis de ADN. Y fue en julio de 2023 que se realizó el “reencuentro virtual”, que pese a la distancia fue emotivo, recalcó la investigadora de Pro Búsqueda.

“Ahora el reencuentro físico, en el que acompañamos a Flor de Luz, ha permitido que su hermano Marlon, Alejandro y Flor de María (hermana materna), se reunieron físicamente para darse ese abrazo que por tantos años habían anhelado, sostuvo Zamora.

“Me siento increíble, es un momento que habíamos esperado por muchos años, en mi caso 43 años de espera para este momento”, dijo Marlon Acosta, al abrazar a su hermana Flor de Luz.

“Para ser muy sincero había perdido las esperanzas, pero gracias al excelente trabajo de Pro Búsqueda y gracias a que mi hermana tomó la iniciativa, esto pudo hacerse realidad. No me imagino que pudo ser mejor, si antes de reunirnos me sentía dentro de muchas emociones de desesperación, de angustia e inquietudes, pero todo previo a este gran encuentro me hace feliz”, reiteró.

No obstante, la ausencia física de su madre, Marlon reiteró que Elena estaba presente en sus corazones, y que ahora los cuatro podían ser felices. Ahora, la meta es construir esa “nueva relación de hermandad”, para dar pie a una nueva historia de vida.

“Mi mamá me contaba de Flor de Luz, me decía que era muy bonita -y es cierto-, que quería verla una vez más, y que quería regresar el tiempo para tenernos juntos a todos nosotros. Ahora no está físicamente pero está en cada uno de nuestros corazones”, añadió Marlon.

Flor de María, de 35 años de edad, comentó: “me pusieron Flor de María por mi hermana Flor de Luz”, comenta, al expresar su felicidad de contar ahora, con una hermana.

“Me decía mi mamá, cuando me contaba del pasado, que tenía una hermana y por cuestiones del conflicto armado, -pues ella- tuvo que hacer lo que hizo, porque se encontraba sola durante la guerra. Me decía que tenía una hermana llama Flor de Luz , que era muy bonita y que por eso llevaba el nombre Flor”, recordó Flor de María.

Alejandro Acosta, de 38 años, reconoció el encuentro como un “momento maravilloso” al señalar que su madre Elena Acosta siempre guardó el deseo que sucediera el reencuentro familiar. “Al fin pasó esto, pero es lamentable que ella ya no está” , al señalar la ansiedad familiar desde el año 2019, cuando supieron de Flor de Luz.

“Cuando supe que vinieron a la Alcaldía a sacar una partida de nacimiento de ella (Flor de Luz), una empleada de la alcaldía me comentó que -gente de Pro Búsqueda- habían llegado a sacar una partida de nacimiento de mi hermana”, compartió.

“Me recorrió toda una energía que temblaba, me puse bastante nervioso y alegre y dije -ella es- y más nervioso al saber que podría conocerla. Lo que hice rápidamente, con el número de teléfono que me dejaron fue pasarlo a mi Marlon y fue a las oficinas de ProBúsqueda”, relató.

“Y comencé a conocer más del caso y cuando supe que realmente ella era, sentía la gran emoción que no se puede explicar, porque uno se siente feliz, fue un sueño que creía que no se iba realizar, pero se logró. Este reencuentro lo estábamos esperando hace mucho, nos conocimos el 24 de julio del año pasado de forma virtual y ahora la tenemos junto a nosotros, ahora somos felices”, concluyó Alejandro Acosta, tras agradecer a ProBúsqueda por lograr el reencuentro.