Marxismo cristiano: «el gran martirio» del «Padre» Aquino según Roque Dalton (García) V

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Christian Marxism: «The Great Martyrdom» of «Father» Aquino According to Roque Dalton (García) https://argus-a.org/publicacion/1906-marxismo-cristiano-el-gran-martirio-del-padre-aquino-segun-roque-dalton-garcia.html

Rafael Lara-Martínez

Professor Emeritus, New Mexico Tech

[email protected]

Desde Comala siempre…

A la memoria de Víctor Eguizábal (1952-2021), amigo y arquitecto de ideas…

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A Jean-Marie Foubert (1948-2025), quien hospeda la amistad…

I.

Sacrificio-comida

Confesión por el pecado del amor carnal para restaurar el «Cuerpo Místico»

«El profetismo bíblico» conjuga el «mensaje religioso» y las «normas políticas»

Hay una lectura política de «La Biblia» y la necesidad de una reforma eclesiástica

«La actividad profética de Jesús es…subversiva»

No se sabe si hay que ¿salvar el alma individual o salvar el mundo?

El «mal» deriva de «la libertad humana» arraigada en «estructuras pecaminosas»: ¿el modo de producción del pecado?

II.

Recuerdo de «María Madre Mía»

Fundación de partidos políticos cristianos

Pecado carnal y de ebriedad

III.

Cordero de Dios – Hacedor de la historia

Cristianismo original

IV.

Protesta de humildes, ínfimos y pobres

Arrancar la semilla del mal

Persecución contra la Iglesia subversiva

V.

Confesión

Inquisición

VI.

La ambigüedad política del cristianismo

Iglesia convencional sin porvenir renovado vs. revolución armada

Polvo somos… (Génesis 3:19)

VII.

Reversión del quinto mandamiento: «el asesinato puede ser bello a los ojos de Dios»

Jerarquía ignaciana

La huelga equivale a «la expulsión de los mercaderes del templo» (Marcos, 11:15-18)

Rezo al Señor para asegurar el triunfo

VIII.

El doble rezo de un comunista en la cárcel es «impropio» pero «verdadero»

Produce lo «extraordinario» y el «milagro»

Hay que reencarnar la pasión y la muerte

«Como oveja a la muerte fue llevado…» (Isaías 53: 13; Hechos 8: 32-33)

Lista de amalgamas entre la Iglesia y la política: «la comuna mística», «el anarco-catolicismo», «el trotskismo jesuita»…

IX.

Oveja negra vs. poetas católicos convencionales

La redención de Jesucristo en la Cruz la reviven los «redentores actuales» (Mateo 27: 46)

X.

La Iglesia de San Francisco en San Salvador, niña eternizada

Santo Tomás de Aquino

Sueño con «obispo» quien «inclina…en favor de nuestras tropas la simpatía de Dios»

XI.

Himno de San Ignacio de Loyola

Simpatía de Dios para el ejército vs. el poeta, un idiota + herejía

Si «El capital» de Karl Marx fuese escrito por un católico

XII.

La diferencia equivale a la «persecución»

Bautismo

La militancia es vocación religiosa

Nueva confesión, a pocos «meses de vida»

VI. Nonohualcayotl/Nunuwalkayut comprometido

Disfrazada de historia, la historiografía inventa las figuras sobresalientes del pasado para justificar sus anhelos políticos presentes. Los archivos primarios resultan innecesarios, ya que el pasado se acomoda a los anhelos políticos del presente subjetivo.

«Y mi amada extendiéndome su mano entre la niebla de Los Planes de Renderos mientras aquel concierto de Rachmaninoff (1873-1942) bajo la estrella gris que escogimos para que le rezaran nuestros hijos y Anastasio Aquino cabalgando en una nube de polvo rojo desde Chalatenango hasta la lujuria simétrica del Valle de Jiboa dejando caer su grito como un rocío de sacrosanta violencia…». En 1963, «El otro mundo» declara explícitamente que los once poemas incluidos provienen de una «recreación» del trabajo de campo efectuado por «antropólogos del Instituto Nacional Indigenista de México».[1] De «Chiapas y Yucatán» transcurre hacia el norte entre el «peyotl» y «el desierto». Sea pasado o presente, el rediseño subjetivo de la diferencia mezcla el archivo con los sentimientos del exilio: «caminantes perseguidos; los grandes desalojados», etc.

En el siglo XX, el retorno celestial de Aquino lo corona el compromiso literario (ilustración sin autoría).[2]

Advertencia final

Este ensayo amplía una breve nota a mitad de página del escrito «Milagro y revolución. Aquino según Cevallos» (2023), el cual evalúa esa fuente tardía citada sin cese para reconstruir hechos distantes en el espacio, en el tiempo y en la jerarquía social.[3] Según «la persistencia» del olvido, por descolonización se entiende eliminar la visión del vencido por su carácter supersticioso, ya que la filosofía sólo existe en Europa. Igualmente sucede con el concepto de religión que, hasta el siglo XXI, se identifica con lo católico y lo cristiano en exclusión de casi toda mito-poética indígena.

En mayo de 2025, al conmemorar el medio siglo del asesinado de Dalton —fundador del despegue guerrillero— es necesario indagar si la vigencia de su poesía se enlaza con la experiencia política. Este vínculo de la palabra crítica contra el régimen —por la acción guerrillera— denuncia la ausencia actual de toda oposición armada, pese a la trilogía «destierro, cárcel o muerte».[4] Pero, la falta de vivencia visualiza cómo «las cárceles clandestinas» se vuelven legales, mientras prosigue la persecución contra la defensa de los derechos humanos, contra el periodismo crítico, etc.[5] Para clausurar la paradójica presencia activa de Dalton en el país, el archivo prosigue el destino de la diáspora hacia el Instituto Cervantes, España, como si no tuviese cabida en ninguna biblioteca salvadoreña. Mejor que yo, la lectura sabrá si la conmemoración unánime de su escritura implica un acuerdo semejante en la actividad política o, por lo contrario, ese convenio se dispersa hacia el mismo éxodo que su archivo. Peor aún, sin admisión de la disidencia, la exclusión mortuoria permanece vigente. Así, al afirmar que el poeta «sigue vivo», no se decide si «resucita» en quiénes hablan/hablamos de él o en quiénes críticamente actúan como él.

Bibliografía

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—. «El juicio del día. Un cuento escénico». Vida Universitaria. Publicación del Departamento de Extensión Cultural, UES» enero-abril de 1962a: 1 y 24.

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—. «El otro mundo», Sobretiro Revista La Universidad, Nos. 1-2 enero-junio 1963a: 108-118. Ilustración de Cañas.

—. El Salvador. La Habana: Casa de las Américas, 1963b.

—. Historias prohibidas del Pulgarcito. México: Siglo XXI Editores, 1974/1980 (hay varias ediciones).

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[1]. Dalton, 1963a, 108-118. Ilustración de Cañas.

[2]. Dalton G., 1962b. Lo que Cevallos califica de «exagerar los hechos (1961, XX.IV), el compromiso literario lo imagina verdadero y lo elogia en el retrato tardío. Calderón Ramírez, 1955/1974, 22, «¡Viva el rey Anastasio Aquino!»

[3]. Lara-Martínez, 2023.

[4]. «El editorial. El destierro, la cárcel o la muerte», https://beta.elfaro.net/edicion/edicion-2025-jul-01.

[5]. véase: Ana Guadalupe Martínez, 1978: 288, «éste es un lugar propicio /sólo para el sacrificio». Ya el «Origen» (1955) —los «Orígenes» (1961)— predice(n) el enlace entre la defunción sacrificial y la revuelta: «tu muerte, tu regreso hacia la tierra: lucha en la lucha». «Resistencia Nacional (RN)» reitera el concepto al afirmar que «Roque Dalton y Pancho son mártires de la lucha ideológica» (Roque Dalton, 1977, I-II).

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