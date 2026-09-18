La Copatrona de la Ciudad de Las Colinas

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Cada 23 de septiembre se celebra en el santoral católico a Santa Tecla de Iconio, quien fuera una fiel seguidora del apóstol San Pablo, de la que se conocen diversas leyendas sobre su vida y obra.

Santa Tecla de Iconio, es patrona de ciudades italianas como Este, Mirto, Osimo y Aciriale; en España de Sitges y Tarragona; de la Villa de Llandegla, Condado de Denbighshire y Gales; así como de Santa Tecla en El Salvador.

Ella fue una mártir anatólica del siglo I, venerada como santa por la Iglesia católica y ortodoxa, de ella se conoce poco, existe un texto apócrifo del siglo II conocido como los Hechos de Pablo y Tecla, donde se le menciona como seguidora de San Pablo.

Es considerada modelo de castidad femenina por los primeros movimientos ascéticos cristianos en Egipto, Siria y Armenia. ​ Su culto se difundió en las ciudades de Seleucia donde fue sepultada. En la iglesia ortodoxa, es venerada como “Protomártir entre las mujeres e igual a los apóstoles”, en el martirologio de Beda, Santa Tecla es recordada el 23 de septiembre, mientras que para las Iglesias orientales se celebra el 24 del mismo mes.

Dicha fiesta tuvo su mayor auge hasta 1984, por razones de reforma litúrgica en la iglesia católica fue removida del calendario oficial lo que no significa su descanonización, ya que, dicho acto afirma que el santo está en el cielo y goza de la presencia de Dios.

Aún se recuerda en los cinco barrios de la ciudad la figura de las capitanas, quienes se encargaban de motivar a los habitantes a dicha celebración en época del padre Manuel Alvarenga, en la que cada barrio se lucía en la elaboración de carros alegóricos a la Santa, la que era acompañada de cuetes y música de banda durante su recorrido a la Parroquia de Concepción, donde se realizaba la novena que culminaba el día 23 con la misa copatronal, a la que asistían autoridades edilicias y feligresía tecleña.

Durante el 150 aniversario de Fundación de la Ciudad, surgió la iniciativa de Tecleños de Corazón, de unificar esfuerzos con las autoridades municipales y religiosas de ese tiempo, el rescate de dicha tradición, por lo que se solicitó al arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle (+), su autorización para venerarla nuevamente, por lo que se emitió un decreto eclesiástico para tal efecto.

De 2009 a 2015, el Comité de Festejos de Santa Tecla retomó la tradición bajo la forma de “Virgen Peregrina”, recorriendo las 8 parroquias de la Vicaría monseñor Tomás Pineda y Saldaña, así como los santuarios y capillas de la ciudad. En la actualidad un grupo de ciudadanos integrados en el Comité Tecleño de Cultura, trabaja por mantener viva la tradición entre sus habitantes ¡Muchas felicidades en nuestra fiesta copatronal!

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