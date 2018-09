Martínez ofrece priorizar control territorial para derrotar pandillas

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El candidato del FMLN a la Presidencia de la República Hugo Martínez dijo ayer que el tema prioritario en este momento para la seguridad pública es el “control territorial” del Estado y en esa dirección centrará sus esfuerzos, de ser electo presidente del país.

“El tema central ahora es el control territorial y aunque se han reducido los homicidios y las extorsiones, la gente no tiene esa sensación de seguridad, de paz y de tranquilidad que debería de tener y ¿por qué no lo siente?, porque no cree que el Estado esté gestionando y controlando el territorio”, dijo Martínez en entrevista con canal 33.

Por eso Martínez promete un despliegue total de las instituciones del Estado, en todo el territorio nacional, el mismo día que él tome posesión del Gobierno. “No es aceptable que haya guetos, pequeños espacios del territorio nacional que son controlados por un grupo criminal”, señaló el candidato, quien añadió que ese es uno de los aspectos en los que se diferencia con la actual gestión.

El aspirante efemelenista considera que el error del Estado ha sido retirarse de los territorios de donde los grupos de pandillas se retiran cuando llega la institucionalidad a ejercer la autoridad.

En el tema de las finanzas, Martínez se mostró en favor de saldar los compromisos financieros, con medidas a largo plazo, que le permitan al Estado tener un mejor margen de maniobra. Además, recalcó que los fondos para su programa de gobierno saldrán del combate a la evasión y elusión fiscal y no mediante la creación de nuevos impuestos.

También afirmó que su gobierno profundizará el combate a la corrupción no solo de manera preventiva, sino en la recuperación de fondos del Estado que han ido a parar a manos privadas o instituciones como partidos.

Asimismo, el candidato se refirió al reto que tiene su partido para recuperar la confianza de la población, mucha de la cual le ha retirado el apoyo acusándolo de traicionar sus principios. “El FMLN debe volver a sus orígenes, debe garantizar ese ideario con el que se fundó, con el que se originó y es algo que la población ha estado pidiendo, no queremos decir que el FMLN haya abandonado ese ideario pero debe ser mucho más marcada la identificación con ese ideario, con esos idearios de solidaridad, de equidad, de justicia social”, afirmó.

El candidato dijo que los miembros del partido deben tener claro que llegar al gobierno no es una meta, sino un punto de partida para transformar a la sociedad y no para sumarse a un esquema injusto.

“En un aparato tan grande como es el Gobierno, algunas personas -creo que en la mayoría no ocurre eso- pero algunas confunden el medio con el fin, piensan que el fin último es estar en el Gobierno y realmente el Gobierno solo es un medio para alcanzar un fin, que es nuestro ideario, nuestros postulados, nuestras propuestas, por eso yo he insistido en distinguir y definir esas dos situaciones”.

Martínez dijo que entrar al Gobierno no significa dejarse llevar por la inercia del Gobierno, y que a veces la gente se deja llevar por esa inercia, cuando la militancia del FMLN debe llegar a transformar el Estado y traducir el ideario del partido de izquierda en políticas públicas de beneficio a la población.