Martínez llama a los candidatos a debatir las propuestas ante la gente

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez llamó a sus contendientes a dar un paso más allá en su conducta democrática y debatir las propuestas que tienen para enfrentar los problemas del país de cara a la ciudadanía.

“He insistido en que la campaña se centre en propuestas, que debatamos las propuestas con los demás candidatos, esta es ya la enésima vez que yo invito a los candidatos a que debatamos las propuestas y ojalá también los medios de comunicación retomen esa posibilidad, yo estoy en toda la disposición de debatir esas propuestas”, manifestó el aspirante.

Martínez dijo que es fácil llevar a cabo una campaña basada en ataques y frases superficiales, pero que la población tiene derecho a conocer a profundidad las propuestas de los aspirantes para tomar una decisión y emitir su voto suficientemente informada.

“Es fácil atacar, decir generalidades, pero lo que tenemos que presentarle a nuestro pueblo es sustancia, tenemos que presentarle una propuesta pero no general sino (explicando) cómo se van a ejecutar las cosas”, manifestó el aspirante efemelenista.

El excanciller también dio por dirimida la disputa con el fiscal general de la República Douglas Meléndez, quien había aseverado en una entrevista televisiva que la Fiscalía indagaba la presunta participación del excanciller en una desviación de fondos provenientes de Taiwán hacia la campaña electoral del actual presidente, Salvador Sánchez Cerén. “Parto de la buena fe y de que no hay mala intención, pero sí insisto en que cada uno debe ser cuidadoso porque con una declaración mal dicha, con una afirmación mal hecha, en un momento de calor que nos hemos molestado por otro tema, podemos dañar reputaciones, podemos dañar imagen y yo no voy a permitir que una imagen que he forjado por toda una vida se eche abajo por un juego político electoral”, manifestó un día después de su reunión con el fiscal y de las explicaciones que recibió de Meléndez, a quien llegó a buscar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para aclarar el tema.

Martínez adelantó que está consciente que participa en una campaña política donde se está expuesto a ataques de los contrincantes y que a eso no le pone objeción, pero que no va a permitir que se atraviese la línea de la difamación y afectar la imagen de una persona con versiones falsas.

“Eso no lo voy a permitir y por eso cada vez que se haga una afirmación falsa de mi persona, voy a enfrentar directamente a la persona que la haya hecho o que se dice que la haya hecho”, recalcó.

El aspirante presidencial afirmó que no dejará que algunas situaciones como las declaraciones de Meléndez lo distraigan de la competencia electoral, pero eso no significa que las palabras vertidas por el titular de la FGR no afecten, pues luego de las aseveraciones del funcionario “se activaron los ejércitos de troles” y las personas que “se dedican a atacar y difamar”.

Por otra parte, Martínez se mostró confiado en que Estados Unidos no llevará adelante represalias contra El Salvador por su reciente apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China y el simultáneo rompimiento con Taiwán luego de más de 80 años, a pesar del llamamiento a consultas de la embajadora Jean Manes.

Sobre esta decisión del gobierno estadounidense, el candidato del FMLN consideró que se ha querido “generar un alarmismo” entre la población para desacreditar la decisión tomada en el tema de China.

“De hecho, 178 países del sistema de Naciones Unidas tienen relaciones con China, incluyendo Estados Unidos desde hace 40 años, entonces ¿por qué lo que es bueno para todos esos países, incluido Estados Unidos, no puede ser bueno para El Salvador?”, se preguntó Martínez en entrevista con canal 12.

A criterio del excanciller y ahora aspirante a la presidencia por el partido de izquierda, las acciones tomadas por Estados Unidos en el caso de Panamá, República Dominicana y El Salvador, cuyos gobiernos decidieron en los últimos meses entablar relaciones diplomáticas con la República Popular China, más bien pretendería mandar un mensaje a aquellos países que estaban haciendo fila para romper con Taiwán. “Yo creo que eso (llamado a los embajadores) no va a tener una repercusión mayor. Yo entiendo que el mensaje que Estados Unidos quiere mandar, no a El Salvador, no a Panamá, no a República Dominicana, sino a los otros países que están en fila negociando para el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Hay otros países que están negociando en este momento y Estados Unidos, que tiene una alianza incondicional con Taiwán, le interesa frenar esa posibilidad, probablemente ese mensaje va más dirigido hacia ellos que hacia nosotros”, afirmó el candidato.

Martínez dijo que el país no podía seguir ignorando la realidad de que China Popular es la segunda potencia económica mundial y que sería como ignorar la presencia de “un elefante en la sala” y seguir actuando como que no existiera.

El candidato inicia este día una visita a varios lugares de Estados Unidos donde se reunirá con integrantes de la comunidad salvadoreña residente en ese país, empresarios y también funcionarios estadounidenses. Añadió que “habrá algunas sorpresas” en esa visita que no puede adelantar.