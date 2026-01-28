MARN reporta rescate de 36 animales silvestres

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó que 36 animales silvestres fueron rescatados e ingresados a la clínica veterinaria del Ministerio la noche del lunes 26 de enero. Los ejemplares fueron recuperados durante un operativo contra el tráfico ilegal de fauna, presuntamente comercializada a través de redes sociales.

Según Fernando López, titular del MARN, los animales, entre ellos tucanes, monos capuchinos y diversas especies de loros, ingresaron en condiciones de regulares a malas, con signos clínicos asociados a malnutrición, hacinamiento y transporte inadecuado, por lo que actualmente reciben atención veterinaria especializada.

Además, estas especies figuran en el Listado Oficial de Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en Peligro de Extinción en El Salvador, el cual incluye 64 especies de mamíferos y cuatro especies de aves catalogadas bajo estas categorías de riesgo.

“Este caso evidencia el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre y la importancia de denunciar estas prácticas para proteger la vida silvestre del país”, detalló el titular del MARN.

Las autoridades también instaron a la población a denunciar a traficantes de animales silvestres que operan y se promocionan a través de redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre capturas de presuntos integrantes de la estructura delincuencial ni precisaron el lugar donde se encontraban los animales al momento del rescate.

No obstante, recordaron que la Constitución de El Salvador, en su artículo 261, relativo a la depredación de fauna protegida, establece que la caza, pesca, comercialización o cualquier actividad que impida o dificulte la reproducción de especies amenazadas de fauna silvestre será sancionada con penas de prisión de tres a cinco años.

“La sanción se incrementará en un tercio del máximo establecido cuando se trate de especies catalogadas en peligro de extinción”, detalla la normativa.

