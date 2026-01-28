Comisión acuerda invitar a ministra de Economía para Ley de ASEA

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa acordó invitar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que brinde más detalles sobre la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), como entidad reguladora de políticas públicas de pesca y acuicultura.

En la sesión de comisión, los legisladores dieron por recibido el proyecto de ley, se dio lectura al mismo y se acordó invitar a la próxima reunión de la comisión a la ministra de Economía para abordar el contenido del proyecto de decreto. La Comisión duró 45 minutos.

El Gobierno pide la aprobación de esta ley, para “establecer un marco jurídico e institucional para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de pesca, acuicultura y conexas, orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutrición, el crecimiento económico, el uso racional de los recursos hidrobiológicos, sin poner en riesgo la conservación del medioambiente, a través del enfoque de la economía azul”.

El cuerpo normativo derogaría los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura. Estos establecen al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como el ente rector de la política y planificación de la pesca y acuicultura y al CENDEPESCA como la dirección general para aplicar la normativa. También, se liquida el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) y el Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y Acuicultura (CCCNPESCA).

El líder ambiental, Ricardo Navarro, ha recomendado al Gobierno que la nueva entidad sea perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). De momento, se desconoce cuándo será la próxima sesión de comisión.

