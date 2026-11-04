MARN presenta presupuesto 2027 con escasos detalles sobre su ejecución

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ministro de Medio Ambiente llegó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar el presupuesto de la institución para 2027. Sin embargo, Fernando López ofreció escasos detalles sobre la distribución de los fondos y las líneas de trabajo, limitándose a una presentación general.

El presupuesto de este año para el MARN es de $16,234,979, mientras que el presupuesto 2027 asciende a $17,444,029. La mayor parte de este iría a la administración general (3,228,563),a la Dirección Superior(2,244,253), y manejo sostenible de los recursos naturales ($6,132,083).

Del total de Fondos asignados al MARN, $11,752,899 se destinan directamente al Ministerio, $5,493,348 a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y $195,782 a otras entidades. El funcionario no ahondó en los detalles del Presupuesto 2027. Según el Portal de Transparencia Fiscal, el Ramo de Medio Ambiente tendrá para el próximo año 561 plazas, de las cuales 467 son por Ley de Salarios y 94 por contratos.

Al Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales se le asignan $2,276,135, a Gestión Territorial $561,382, a evaluación y cumplimiento ambiental $1,156,926, a ecosistemas y biodiversidad $1,692,123 y a seguridad hídrica $445,517.

En lo que va del año, se ha ejecutado el 75 % de los fondos asignados para el MARN en 2026. El funcionario tampoco detalló los montos ejecutados y líneas de trabajo.

A groso modo, el ministro sostuvo que entre las prioridades del MARN está el fortalecimiento del monitoreo sísmico, volcánico y meteorológico, con el objetivo de mejorar los sistemas de alerta temprana. Además, la institución mantendrá la presencia permanente en el territorio para atender inspecciones, denuncias ambientales y situaciones relacionadas con la vida silvestre.

También se refirió a algunos resultados que ha tenido la institución en materia de conservación. Este año, El Salvador alcanzó un total de 211 Áreas Naturales Protegidas, que abarcan 80,837 hectáreas. Además, 36,532 personas se involucraron en jornadas de reforestación y 53,165 participaron en actividades de limpieza en diferentes zonas del país.

El MARN incorporó herramientas de IA para automatizar el análisis de información ambiental y reducir los tiempos de evaluación. Según López, los procesos que antes requerían un equipo de aproximadamente 50 personas ahora pueden realizarse con menos personal y mayor rapidez.

Sobre la aplicación de alerta de sismos cuenta con 330,838 usuarios y la red nacional dispone de una estación sísmica por cada 190 kilómetros cuadrados. El funcionario detalló que, en lo que va del año, se han registrado 2,774 sismos, de los cuales 262 fueron sentidos por la población.

Además, se construyeron cinco nuevas estaciones de monitoreo en el volcán de Santa Ana, con una inversión de $550,000 en infraestructura y equipamiento para mejorar la vigilancia de su actividad.

López informó sobre el monitoreo de los caudales ecológicos del río Lempa y sus afluentes y se realizó la supervisión del manejo de aguas residuales en zonas prioritarias como el lago de Coatepeque, las Áreas Naturales Protegidas y Surf City.

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