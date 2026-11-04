FOVIAL planea dar mantenimiento a 7,256.57 kilómetros de la red vial nacional en 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) presentó el Proyecto de Presupuesto 2027, que asciende a $378.55 millones. Su director ejecutivo, Alexander Beltrán, asistió a la Comisión de Hacienda para detallar los proyectos a ejecutar.

Según dijo el funcionario, con los fondos se le daría mantenimiento a los 7,256.57 kilómetros de la red vial nacional; de estos, 4,556.57 kilómetros corresponden a vías pavimentadas y 2,700 kilómetros a caminos no pavimentados.

El titular del FOVIAL expuso que, del monto programado, $200.62 millones corresponden al servicio de la deuda institucional y $16.94 millones para gastos operativos. Mientras que $161 millones se destinarán a proyectos de inversión, que incluye 146 contratos de mantenimiento y obras viales, distribuidos en 120 contratos de ejecución y 26 de supervisión.

El funcionario detalló que de esos $161 millones, $90.13 millones se utilizarán para el mantenimiento de carreteras pavimentadas y $34.87 millones para caminos no pavimentados.

Además, se destinarán $9 millones al mantenimiento de vía y drenajes, $6 millones a señalización y seguridad vial, $16 millones al mantenimiento de puentes y obras de paso, $4 millones a inversiones adicionales al mantenimiento y $1 millón a la adquisición de terrenos y derechos de vía.

Sobre los ingresos, el FOVIAL planea recibir $141.3 millones de la Contribución Vial (impuesto de $0.20 por cada galón de combustible), $44.9 millones de derechos fiscales (multas administrativas) y $68 millones de un financiamiento complementario (impuesto de $0.10 por cada galón de combustible). Mientras que proyecta ingresos por $124.1 millones de cuentas corrientes y depósitos a plazo, ingresos de Bonos (rendimientos), recuperación de inversiones financieras y el alquiler de bienes inmuebles.

El presupuesto 2027 contempla un aumento del 32.3 % con respecto al presupuesto de 2026, un equivalente de $92.3 millones.

Entre los proyectos de infraestructura previstos para 2027 se encuentran la construcción y reconstrucción de varios puentes en diferentes puntos del país.

Según dijo, en San Miguel, se proyectan intervenciones en los puentes Miraflores, Huiscoyol, El Zarzal y El Quebradón, ubicados sobre la carretera Panamericana.

En Jiquilisco, Usulután, se contemplan trabajos en los puentes Los Mangos y El Bambú, sobre la carretera El Litoral. También se prevén obras en el puente sobre el río Sucio, en el límite entre San Pablo Tacachico, La Libertad, y El Paisnal, San Salvador.

Asimismo, se proyecta estabilizar taludes en la carretera Panamericana, en el tramo que conecta San Martín, San Salvador, con Cojutepeque, Cuscatlán, para reducir riesgos de desprendimientos de tierra o rocas que puedan afectar la circulación.

Según Beltrán, el FOVIAL cuenta con 3,678 trabajadores.

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