Leonel Herrera califica de ‘propagandística’ la visita de Keiko Fujimori a El Salvador

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Saúl Méndez

Colaborador

La visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a El Salvador, donde se reunió con el mandatario Nayib Bukele para conocer las políticas de seguridad implementadas contra las pandillas y el crimen organizado, fue cuestionada por el periodista Leonel Herrera, quien consideró que estos encuentros responden más a intereses propagandísticos que a un intercambio serio de experiencias.

Fujimori llegó acompañada de altos funcionarios de su gobierno y realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de una agenda orientada a conocer el modelo de seguridad salvadoreño.

Durante la conferencia de prensa, se intentó ampliar el propósito de la visita y destacar otros ámbitos de la gestión gubernamental, como salud y educación, para responder a las críticas de que El Salvador únicamente puede mostrar resultados en materia de seguridad.

“Han venido a conocer nuestra experiencia en seguridad, pero también nosotros les hemos mostrado lo bien que está nuestro sistema de salud y los avances que tenemos en educación”, fue el argumento utilizado para destacar los otros ámbitos de la gestión salvadoreña, explicó Herrera.

Sin embargo, sectores nacionales e internacionales han cuestionado esos planteamientos y apuntan a que las declaraciones de Bukele buscaban responder a las críticas sobre las deficiencias en otras áreas del país.

Herrera también destacó dos momentos de la conferencia en los que Fujimori lanzó mensajes que contrastaron con los elogios dirigidos al mandatario salvadoreño.

El primero habría ocurrido cuando la presidenta peruana expresó que su país tenía “una sana envidia” por la correlación de fuerzas políticas que Bukele mantiene en la Asamblea Legislativa, pero recordó que en Perú su gobierno cuenta únicamente con un tercio de los diputados y que, pese a esa condición, continuaría trabajando.

“Que esta presidenta le diga que puede trabajar teniendo solamente un tercio de los diputados es un mensaje bastante claro”, sostuvo Herrera.

El segundo momento señalado por el periodista fue cuando Fujimori manifestó que su gobierno buscaría incidir en los jueces y modificar algunas leyes, pero respetando la separación de poderes.

“¿Qué separación de poderes existe en El Salvador con Bukele? Él controla todo el aparato del Estado: la Fiscalía, los jueces, los magistrados y los diputados. Todos están al servicio de él”, cuestionó Herrera.

El periodista también manifestó que no conoce cuáles fueron los acuerdos concretos alcanzados durante la visita y que su valoración se basa en lo expuesto públicamente durante la conferencia de prensa y en el documento que ambos gobiernos firmaron previamente.

Para Herrera, la visita de Fujimori comparte una dinámica similar a la de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, quien también llegó recientemente a El Salvador y visitó el CECOT. Consideró que ambos encuentros responden a una estrategia de beneficio político mutuo, pero no a un interés genuino por replicar las políticas de seguridad salvadoreñas.

“Considero que ambas son conscientes de que se trata de espectáculos propagandísticos. Ellas lo ven como una relación de ganar-ganar, en la que ambas partes obtienen beneficios”, afirmó.

Las visitas favorecerían a Bukele porque le permiten proyectar internacionalmente su modelo de seguridad y recibir elogios de mandatarios extranjeros, lo que fortalece su imagen política.

Herrera consideró que los mandatarios visitantes también obtienen réditos políticos en sus respectivos países, debido a la popularidad que Bukele mantiene en Costa Rica y Perú. Al parecer, juntarse con el presidente salvadoreño les permite asociarse con una figura que genera simpatía entre sectores de sus electorados.

“¿Qué puede aplicar Perú de la experiencia salvadoreña? Estamos hablando de un país con aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados. ¿Cuántas veces cabe El Salvador en Perú? El Salvador prácticamente podría ser un municipio peruano. ¿Cómo se van a replicar, entonces, las estrategias de El Salvador en un país con esas dimensiones?”, concluyó Herrera.

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