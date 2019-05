Marcelo Arévalo: “el nacimiento de mi hijo será una motivación extra para mi carrera”

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Marcelo Arévalo, máximo referente del Tenis salvadoreño, reveló hace unos días que esperan –junto a su novia, la extenista internacional Lucía Kovarcikova– su primer hijo. Arévalo accedió a hablar con Diario Co Latino sobre este acontecimiento que cambiará su vida de tenista a padre de familia.

-¿Cuál fue su primera reacción al saber que será padre?

No queríamos publicar esta gran noticia familiar porque faltaban los resultados de unos exámenes que, gracias a Dios, salieron bien y hace algunos días pudimos confirmar esta bendición de Dios. Para nosotros fue y sigue siendo motivo de gran alegría, tanto como cuando ganamos una final. Lo primero que hicimos fue contactar a nuestros padres para darles la buena nueva y rápidamente la felicidad se esparció a nivel familiar y deportivo.

– ¿Qué significa para usted este acontecimiento?

Significa mucho, porque criar un hijo siempre es y será una gran responsabilidad. Estoy muy emocionado porque nazca este bebé y por conocerlo. Creo que el nacimiento de mi hijo será una motivación extra para mi carrera, para ser mejor persona cada día y para enseñarle el mejor camino posible. Esto me llevará a tomar mejores decisiones en la vida y orientarlo por el camino más adecuado.

– ¿Dónde espera que nazca su hijo y cómo se llamará?

Nacerá en Florida, Estados Unidos, por ser donde hemos estado residiendo durante más de un año, por ser donde pasamos la mayor cantidad de tiempo y porque tenemos los accesos clínicos-hospitalarios a disposición. Se llamará Marcelo Arévalo Kovarcik.

– ¿Espera que algún día sea un jugador de Tenis?

Nos encantaría que nazca con el deseo y el gusto por este lindo deporte que es el Tenis. Es nuestra principal expectativa, así como tratar de guiarlo de la mejor manera posible para que podamos tener en el futuro a un campeón nacional e internacional.

– ¿Qué hará si el día que nace su hijo le toca jugar una final en un torneo?

Bueno, hasta el momento, las fechas de su nacimiento (septiembre) no chocan con los compromisos de mi calendario. Esperamos en Dios que las fechas que nos han dicho los médicos sean correctas y pueda estar presente en su nacimiento. Creo que la primera vez ha de ser algo increíble y realmente es algo que no me quiero perder.

A pesar de cualquier final, considero que el nacimiento de un hijo es algo que no tiene comparación con nada en el mundo.