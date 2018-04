Marañón: el fruto del desarrollo para Tecoluca

Compartir ! tweet





Para algunos de los pobladores del municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, el marañón se convirtió en una fruta que disfrutan, no solo por su sabor sino por las oportunidades de desarrollo que ha generado a sus familias y al municipio.

Algunas personas han dejado el cultivo tradicional de arroz o frijol para dedicar sus tierras al cultivo del marañón, esto a pesar de ser una fruta de temporada.

Ejemplo de ello es Marta Espinoza, quien decidió cultivar marañón en una parte de sus terrenos. “Hice un crédito para desmontar (quitar maleza) y sembrar el marañón, lo sembré en 1996”, dijo.

“Mi esposo, mis hijos, mis nietos, todos estamos trabajando en esta plantación, no nos hemos arrepentido, seguimos trabajando hasta que nos muramos. Aquí van a quedar trabajando los hijos de mis nietos”, aseveró con orgullo Espinoza.

La emprendedora dijo que en su marañonera no se utilizan químicos, ya que la plantación es abonada con productos naturales debido a que recibió capacitación para elaborar fertilizantes.

“Es un producto que si uno se lo come es seguro que no se enferma. Yo impulso a las demás personas que no creen en estos procesos, les digo que es un buen proyecto, tenemos una planta, y tenemos clientes que nos compran las semillas, no damos abasto con las plantaciones que tenemos, necesitamos más plantaciones”, aseguró Espinoza.

Los productores de marañón de Tecoluca crearon la Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos de El Salvador (APRAINORES), con la que procesan el fruto (semilla) del marañón para ser comercializado tanto dentro como fuera del país.

Brenda Cerén explicó que la producción de APRAINORES es exportada a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, por lo que cuentan con medidas sanitarias rigurosas.

“En el país casi no se conoce nuestra marca, porque tenemos clientes que nos compran la semilla y la distribuyen en gasolineras, con su marca y a distinto precio, la mayor parte la comercializamos en Estados Unidos”, comentó Cerén.

Juventud Rural es otra cooperativa del municipio de Tecoluca, elabora productos a base de lo que denominan como “falso fruto”, la parte comestible del marañón que no necesita ser procesada para su consumo.

La cooperativa elabora y distribuye comercialmente jugo, vino y chica de marañón. Bartolomé Brizuela López, miembro de Juventud Rural, explicó que la iniciativa se concretó en 2004.

“Como cooperativa ofrecemos vino de marañón, es un vino artesanal con 14 grados de alcohol natural, también ofrecemos jugo de marañón clarificado, este no contiene azúcar, colorantes, preservantes, saborizantes, ni agua”, detalló Brizuela López.

Los productores en conjunto con la municipalidad, organizaron el 9° Festival del Marañón, el cual se desarrollará en el parque central de Tecoluca, el próximo 8 de abril.

Además, quienes asistan a la Feria, tendrán la oportunidad de conocer algunos atractivos del municipio, como el Parque Ecoturístico Tehuacán, en el que se pueden hacer caminatas por las faldas del volcán Chinchontepec.