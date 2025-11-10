Manuel Flores señala que los militares no deben hacer tareas de seguridad pública

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, manifestó esta mañana que los militares no deben estar al frente de la seguridad pública en el país, ya que es una competencia de la Policía Nacional Civil. Estas declaraciones se dan luego que un militar asesinara a una joven frente al Palacio Nacional de San Salvador.

Flores se refirió al asesinato de la joven en el centro de San Salvador el pasado jueves, donde a un militar se le habría disparado su fusil y acabó con la vida de una transeúnte. La joven de 32 años, residente en Nueva Concepción, Chalatenango, había venido a San Salvador por unas medicinas y luego se fueron a tomar unas fotos al Centro Histórico.

Flores catalogó como “un asesinato” y no un simple fallecimiento como lo ha manejado la PNC. Las autoridades no contaron ese hecho como homicidio, ya que “no fue intencional”, sino “accidental”. La escena fue procesada, limpiada, incluso pintada, en menos de dos horas para evitar que más personas vieran la escena de homicidio.

“Ajá, y de repente, borrando evidencia sin que la fiscalía (o Medicina Legal) llegara. Anduvieron buscando culpar a cualquiera, pero cuando ya la población se molestó y exigió, presentan a un soldado, y no es un soldado cualquiera porque según lo que uno lee en las redes, es un experto. ¿Qué quieren esconder?”, cuestionó el dirigente político.

Por este caso, un soldado de la Fuerza Armada, identificado como Derman Fernando Jorge Benítez fue detenido. En las redes aseguran que se trata de un francotirador. La PNC dijo que el soldado “accionó accidentalmente su arma de fuego, impactando a la víctima y ocasionándole la muerte de manera inmediata”.

“¿Sabe qué dice la gente? Nos tienen en la mira. Al pueblo lo andan en la mira. No se vale. Por eso siempre señalamos que los militares no están para hacer seguridad pública; deben ir a los cuarteles a cuidar la soberanía, no la finca de los ricos. Es la Policía Nacional Civil encargada de la seguridad. Hasta que tuvo que pasar un desastre, lamentable”.

Con la llegada de Bukele al poder y con la ejecución del Plan Control Territorial se inundó de militares el territorio a asumir funciones de seguridad pública, es por ello que desde finales de 2019 hay muchos más soldados en las calles en tareas de seguridad pública. De hecho, el 2021 el presidente Bukele ordenó a su ministro de Defensa, duplicar las Fuerzas Armadas para llegar a 40 mil efectivos.

El sábado 8 de noviembre en el cementerio general El Embarcaje, en el cantón Los Chilamates, en Nueva Concepción, Chalatenango fueron enterrados los restos de Yéssica Solis.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...