Expresidente francés Sarkozy es liberado de prisión bajo supervisión judicial

PARÍS/Xinhua. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue liberado de una prisión de París después de pasar 20 días detenido, luego de la decisión del lunes de la Corte de Apelaciones de París que ordenó su liberación bajo estricta supervisión judicial.

Sarkozy fue visto saliendo de prisión hoy por la tarde, informaron medios locales.

El 25 de septiembre, la Corte Penal de París sentenció a Sarkozy a cinco años de prisión por conspiración criminal relacionada con un presunto financiamiento libio de su campaña presidencial de 2007. Aunque apeló el veredicto, los jueces ordenaron que la sentencia tuviera efecto inmediato para lo que citaron la «excepcional gravedad» de los delitos.

Sarkozy fue encarcelado el 21 de octubre, con lo que se convirtió en el primer expresidente francés de la historia moderna en cumplir una sentencia de prisión. Sus abogados presentaron de inmediato una apelación y solicitaron su liberación.

Durante la audiencia del lunes por la mañana, el exjefe de Estado apareció por videoconferencia desde su celda, y describió su detención como «dura, muy dura, ciertamente para cualquier prisionero».

La corte de apelaciones determinó que su detención continua ya no era el único medio para evitar los riesgos especificados en el Código de Procedimientos Penales como presión a testigos, colusión, riesgo de huida o reincidencia.

Por lo tanto, ordenó su liberación, sujeta a estricta supervisión judicial, incluyendo la prohibición de salir del territorio francés. Además, la corte impuso una amplia restricción a sus contactos, y mencionó su «capacidad para influir sobre varios departamentos gubernamentales» como expresidente.

