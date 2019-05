Mantener en secreto el nombre del titular INDES no es una buena señal

Por: Rolando Alvarenga

A partir de los últimos antecedentes, eso de andar con tanto hermetismo y no revelar el nombre del “nuevo titular del INDES” no conduce a nada bueno. En primer lugar, porque no somos un país en el que se dificulte escoger a un gurú para que trate de resucitar el cadáver del deporte nacional. Tengo presente que cuando el Frente ganó en el año 2009, un resto de gente esperaba un cambio radical en la conducción deportiva, empezando por un millonario incremento presupuestario. Sin embargo, reinó el misterio y el secreto de Estado para no revelar el nombre de Jaime Rodríguez; pero cuando lo vinieron a nombrar, ya no tenía ninguna expectación, ni interés.

Lo mismo pasó con el profe Jorge Quezada, tanta paja y tanta venta de humo para que al final su gestión acabara en cuestionamientos para todos los gustos.

Además, cuando el Frente llegó al poder, se dispararon las expectativas porque, dada su afinidad con Cuba y el indiscutible éxito integral cubano en el deporte olímpico y mundialista, se esperaba que el Gobierno salvadoreño retomara el modelo deportivo isleño; pero nada que ver, ni siquiera le ayudaron para la aprobación del FODEPORTES.

Más bien, en este periodo fue cuando las desgracias se le vinieron encima al deporte salvadoreño, hasta caer al quinto lugar a nivel de Centroamérica.

Por ello, más que conocer el nombre del “nuevo titular INDES”, lo que este deporte necesita es que sus atletas sean valorizados al máximo y como la principal razón de ser del presupuesto que la institución recibe.

En otras palabras, que el 60 % se invierta en los atletas y el restante 30 % se gaste en burocracia y sindicato.

Además, urge que los atletas sean asegurados, que reciban puntualmente sus estímulos económicos estatales; que su alimentación sea de calidad garantizada, que tengan chequeos médicos especializados, dignas instalaciones deportivas y contratación de nuevo personal técnico extranjero que venga

a refrescar y capacitar a los entrenadores locales. ¿Podrá con esta papa el nuevo titular?