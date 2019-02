Magistrados intentan proteger las decisiones negligentes de la Asamblea: Oscar Campos 

La Iniciativa Social para La Democracia (ISD) lamentó la no admisión de la demanda de inconstitucional en contra de la elección de Raúl Melara. Por lo que presentaran una segunda demanda.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron la demanda de inconstitucionalidad en contra del nombramiento del Fiscal General, Raúl Melara. Demanda interpuesta por la iniciativa social para la democracia en diciembre pasado. Melara ha sido señalado como miembro del partido ARENA y quién apoyó al excandidato a la presidencia, Carlos Calleja.

En su resolución, la Sala aclaró que el análisis sobre las acusaciones de los demandantes no pueden orientarse a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución para optar a un cargo público, ya que la Sala está imposibilitada para examinar cualidades personales de los designados para ocupar dichos cargos.

Oscar Campos, representante de ISD informó que ya fueron notificados por parte de la Sala de lo Constitucional sobre la inadmisibilidad por la demanda contra el proceso de elección del Fiscal General. La resolución señala que se declara improcedente la demanda, de alguna manera un poco incompresible, porque no la declara inadmisible por forma, sino que la declara improcedente. Pero en sus argumentos porque como demandantes no agregamos elementos objetivos o probatorios que justificaran del porque la Asamblea no había realizado la labor de establecer los requisitos de idoneidad y competencia de parte de Melara, situación que es atípica”, sostuvo.

Campos alega que cuando se está demandando a la asamblea legislativa, la sala de lo constitucional pide un informe al primer órgano de estado para verificar si cumplió o no con los requisitos.

“La Sala decidió no conocer por falta de pruebas, pese a que le mencionaba que el dictamen de la comisión política y el decreto legislativo no había sido publicado por la Asamblea Legislativa, ya que fue la última sesión plenaria del año 2018 y la demanda se presentó dos o tres días después”, agregó.

Pese a ello, los abogados del ISD han establecido que los argumentos de la demanda son sólidos, ya que no existe claridad en el proceso de elección del Fiscal Raúl Melara. Por lo que ISD solicitará los decretos a la asamblea legislativa para interponer una nueva demanda contra su elección.

“Nos llama la atención que este utilizando un mismo argumento para dos demandas contra elecciones indirectas, la semana pasada en contra de la elección de Roberto Carlos Calderón y la del Fiscal, ambas rechazadas por los mismos argumentos. Esto es preocupante. Ya que como la Asamblea y una Sala van a evaluar a una persona si no es a través de las cualidades e idoneidad de los funcionarios”, explicó.

El abogado aseguró que los magistrados no quieren proteger al fiscal Melara, sino que “Quieren proteger las decisiones que se han tomado de manera negligente en la asamblea legislativa, es decir, no entrar en una disyuntiva o conflicto”.