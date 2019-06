Magistrados de la CSJ presionan para modificar informe de Probidad en caso Sigfrido Reyes

@DiarioCoLatino

Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían presionado este día a Probidad para que cambien el contenido del Proyecto de Resolución, para que se inculpe a Sigfrido Reyes, de supuesto enriquecimiento ilícito.

Fuentes de todo crédito de la CSJ, informaron a Diario Co Latino que el informe de la Sección de Probidad del máximo tribunal de justicia no incrimina al expresidente de la Asamblea Legislativa, Siggrido Reyes, y ex presidente del Organismo Promotor de Inversiones (PROESA), en enriquecimiento ilícito, pero algunos magistrados habrían presionado para que se modificara el informe.

En meses anteriores, los magistrados hicieron lo mismo, pero esa vez, para favorecer a exfuncionarios de ARENA, cuyos casos prescribían a principios de este año, y así lo hicieron en PROBIDAD.