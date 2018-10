Magistrados de la CSJ, FGR, Presupuesto, Elección 2019

César Ramírez

El denominador común de estos eventos implica un proceso de “elección” y “selección” de los diputados o los ciudadanos en el caso de los comicios presidenciales 2019, pero el resultado es el mismo, todos poseen una lectura política de intereses opuestos.

El caso de la elección de magistrados a la Corte Suprema es un modelo singular, en ese proceso existió un instituto colegiado que recomendó una nómina formal, luego una exposición mediática que recomendaba un pentagrama idóneo, al igual que bufetes de abogados que visitaban a grupos de diputados para nominar candidatos; como si fuera poco también líderes de opinión proclamaban “ungidos” a la Sala Constitucional, pero el camino constitucional designa a los diputados y nadie más en esa selección, al no llegar a un consenso, podemos prolongar la decisión a límites insospechados; la causa es conocida, una profunda desconfianza política entre los partidos políticos, pero también podríamos llamarle el “karma de la Sala Constitucional” puesto que su origen radica en los fallos cuestionables de la ex Sala; la solución es simple: 1° aceptar que no conviene a la nación continuar al infinito sin magistrados de la CSJ; 2° si no se puede imponer un criterio, entonces aceptar paridad de los magistrados entre alianzas (ARENA, PDC, PCN) y (FMLN, GANA, Independientes) es una salida prudente.

La desconfianza política tiene su origen en la ex Sala, aquella fue electa con dos magistrados que no figuraban en la lista de los candidatos, tampoco cumplían los requisitos, no obstante, ejercieron sus cargos por mucho tiempo, sus decisiones (in/gratas) son recordadas en el actual proceso de elección a cada momento.

La elección del fiscal general de la República genera ruido en los políticos, existen pronunciamientos a favor y en contra, pero corresponde de nuevo a la Asamblea esa decisión; el escenario se repite: acciones (in)cuestionables, omisiones, lecturas políticas, etc.

El presupuesto general 2019: $6,733.2 millones, $1,009.72 millones para inversión pública, $800 millones. Pago de vencimiento de eurobonos 2019; se requiere mayoría calificada de 56 votos para aprobar $1,407 millones de emisión de nuevos títulos valores…

Finalmente la elección presidencial 2019, es una parte del pastel que observamos, estas aristas se conjugan, puesto que no sabemos quién ganará en febrero de 2019, por lo tanto es una apuesta de riesgo. Si no se puede ganar, lo mejor es compartir todo.

