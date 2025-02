Lula y Prieto arremeten contra Trump por declaraciones sobre tomar el control en Gaza

(230718) -- BRUSSELS, July 18, 2023 (Xinhua) -- Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva attends the EU-Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) summit in Brussels, Belgium, July 17, 2023. The general theme of this year's summit which ends on Tuesday is: "Renewing the bi-regional partnership to strengthen peace and sustainable development." (Xinhua/Zheng Huansong)

Google + RÍO DE JANEIRO/Sputnik El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, criticó duramente las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que EEUU tomaría el control sobre la Franja de Gaza y que los palestinos deberían marcharse a otros países. “Lo que pasó en Gaza fue un genocidio, y yo sinceramente no sé si EEUU, que forma parte de todo eso, sería el país que deba intentar cuidar de Gaza; quien tiene que cuidar de Gaza con los palestinos, lo que ellos necesitan es una reparación de todo lo que fue destruido, para que puedan reconstruir sus casas, hospitales, escuelas y vivir dignamente con respeto”, aseguró. “Es una cosa prácticamente incomprensible para cualquier ser humano; las personas tienen que parar de decir lo primero que les viene a la cabeza (…) cada uno gobierna su país y vamos a dejar a los otros países en paz”, añadió el mandatario brasileño. Lula insistió en que la posición de Brasil es la defensa de la creación de un Estado Palestino, igual que el Estado de Israel, y establecer una política de convivencia armónica. “Es eso lo que el mundo necesita, el mundo no necesita arrogancia, frases grandilocuentes, el mundo necesita paz y tranquilidad”, remarcó. El 4 de febrero, Trump defendió junto a Netanyahu que casi dos millones de palestinos que viven en Gaza sean reubicados de forma permanente en otros países y no descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses, lo que provocó la indignación de buena parte de la comunidad internacional. Petro advierte que Trump El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que los planes de su par estadounidense, Donald Trump, de ingresar en Gaza y relocalizar a su población palestina, podría iniciar “la peor de las guerras”. “Van a prender la peor guerra y la base de ella es que se creen el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es el pueblo blanco estadounidense, ni el pueblo israelí, el pueblo de Dios es la Humanidad toda”, escribió Petro en la red social X. Trump propuso el reasentamiento de aproximadamente 1,8 millones de palestinos que residen en Gaza en países vecinos como Jordania y Egipto, con el propósito de reconstruir la zona y transformarla en la “Riviera de Oriente Medio”. Esta iniciativa representa un cambio significativo en la política exterior estadounidense, que tradicionalmente ha respaldado la solución de dos Estados en el conflicto israelí-palestino. Por su parte, la Administración de Petro fue un fuerte crítico de la situación en Oriente Medio, y en mayo de 2024 rompió relaciones diplomáticas con Israel en protesta por sus acciones en la región. Comparte esto: Facebook

