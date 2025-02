Del acuerdo “Tercer país seguro” a visita del Secretario de Estado de EE.UU a El Salvador 2025

César Ramírez

Tercer país seguro 2019

El Salvador participó de un acuerdo con Estados Unidos de “tercer país seguro” en 2019, el documento no fue publicado, pero posteriormente se conoció su contendido, así decía el artículo 3, “El Salvador no retornará o deportará a solicitantes de protección referidos por Estados Unidos hacia otro país hasta que su solicitud de protección llegue a una decisión administrativa final”. ELFARO.NET/ES/2019 artículo digital 23SEP019. El título del artículo fue: “El Acuerdo que convirtió a El Salvador en otro cómplice de Trump1 y contiene la versión digital original del Acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador2.

Fin del Acuerdo “Tercer país seguro” 2021

Con el transcurso de los años encontramos la nota de prensa que anunciaba el 7 de febrero de 2021 “EUA oficializa fin de acuerdo “tercer país seguro” 3 “Estados Unidos ha suspendido e iniciado el proceso para terminar los Acuerdos de Cooperación de Asilo con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras como los primeros pasos concretos en el camino hacia una mayor asociación y colaboración en la región trazada por el presidente Biden” dijo Blinken.

“La Orden Ejecutiva del 2 de febrero está dirigida a crear un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionar la migración el norte y Centroamérica y proveer procesos seguros y ordenados a solicitantes de asilo en la frontera de los Estados Unidos, el presidente estableció un ambicioso curso de trabajo con nuestros socios -gobiernos, socios de organizaciones internacionales y no gubernamentales, sociedad civil y el sector privado- para construir sociedades resilientes en toda la región”. “Los acuerdos con El Salvador y Honduras nunca se implementaron”… “para ser claros estas acciones no significan que la frontera de Estados Unidos esté abierta” Antony Blinken, Secretario del Departamento de Estado EUA .

Reunión del Secretario de Estado Marco Rubio con Nayib Bukele (acuerdos extraordinarios 03 de febrero 2025)

En publicación firmada por Departamento de Estado de EE.UU4 : El secretario de Estado Marco Rubio se ha reunido hoy con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en San Salvador. “Ha sido una reunión tremendamente fructífera que hará a ambos países más fuertes, seguros y prósperos. Se alcanzaron múltiples acuerdos para luchar contra las oleadas de migración masiva ilegal que actualmente desestabilizan toda la región. El presidente Bukele aceptó repatriar a todos los miembros salvadoreños de la pandilla “MS-13” que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

También prometió aceptar y encarcelar a los inmigrantes ilegales violentos, incluidos a los miembros de la pandilla venezolana “Tren de Aragua”, así como inmigrantes ilegales criminales de cualquier país. Y en un gesto extraordinario nunca antes realizado por ningún país, el presidente Bukele se ofreció a alojar en sus cárceles a delincuentes estadounidenses peligrosos, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales… Bureau of Western Hemisphere Affairs

Deportación para todos los expulsados del capitalismo

La “deportación” en Estados Unidos es para todo inmigrantes calificado de delincuente; sin embargo ellos no han cometido ningún acto ilegal en El Salvador, es una paradoja jurídica; además el simple calificativo de Estados Unidos será ley en la nación, agreguemos entonces a los venezolanos identificados como miembros del Tren de Aragua y si observamos en antiguo y fenecido art. 3 de Tercer País seguro, “El Salvador no retornará o deportará a solicitantes de protección referidos por Estados Unidos hacia otro país hasta que su solicitud de protección llegue a una decisión administrativa final” (si acaso se convierte en mandato jurídico) entonces el tiempo puede ser indefinido equivalente a una cadena perpetua ¿será acaso que todo inmigrante en esa condición no tendrá debido proceso?.

Este evento inicia un proceso extraño ¿si las personas prisioneras reclaman su debido proceso desde Venezuela, Estados Unidos o cualquier nación? Ni siquiera es imaginable un motín o una fuga masiva en la prisión donde residan.

A cambio de tantos favores a Estados Unidos probablemente se tolere: el régimen inconstitucional por un lustro o dos, se acordará un Acuerdo con el FMI, el Régimen de Excepción se prolongará los siguientes años, la Constitución será Reformada sin restricción y nosotros dejaremos cada día de ser ciudadanos para convertirnos en siervos en la extinta República de El Salvador. amazon.com/author/csarcaralv

