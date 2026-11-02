Lula vuelve a agradecer victoria en urnas a electores brasileños

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Brasilia/Prensa Latina

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este domingo a los electores, en especial a jóvenes y adultos mayores, al cumplirse una semana de su reelección en los comicios del pasado 25 de octubre.

Lula afirmó en un mensaje difundido en la red social X que el pueblo escribió una nueva página en la historia democrática del país y expresó su reconocimiento a millones de ciudadanos que participaron en el proceso electoral.

“Quiero expresar mi profunda gratitud a los millones de brasileños, especialmente a los jóvenes, que llevan la esperanza del futuro, y a nuestros queridos adultos mayores, que representan la memoria, la sabiduría y la fuerza de nuestra nación”, escribió.

Señaló que el resultado representa una victoria de la democracia, la soberanía y de quienes aspiran a un Brasil más justo, fuerte y fraterno.

“Nuestra caminata continúa”, añadió el gobernante en la publicación, acompañada por un video.

Tal material audiovisual reúne imágenes de la campaña electoral de 2026 con fragmentos de un discurso pronunciado por Lula en abril de 2018, poco antes de su encarcelamiento.

En aquella intervención, afirmó que sus ideas continuarían presentes y vinculó sus aspiraciones políticas con los sueños de sus seguidores.

Medios de prensa, como el portal Brasil 247, apuntaron que el mensaje de este domingo recordó la participación de distintas generaciones en la segunda vuelta de dichos comicios.

De acuerdo con datos del Tribunal Superior Electoral, Lula, del Partido de los Trabajadores, recibió 64 millones 256 mil 232 votos, equivalentes al 51,79 por ciento de los sufragios válidos.

Con esas cantidades superó el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien alcanzó 59 millones 826 mil 41 papeletas, el 48,21 por ciento.

La segunda consulta en las urnas contó con la participación de 128,2 millones de electores, de los más de 158,7 millones habilitados para votar, para una abstención de 19,2 por ciento.

Con el triunfo del 25 de octubre, Lula se convirtió en el primer candidato presidencial brasileño que logró revertir en el balotaje la desventaja que había registrado en la primera etapa, tres semanas antes.

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