Conmemoran Día del Sindicalista y rechazan extensión de jornada laboral a 11 horas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Colectivo de Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña se concentró en el Parque Cuscatlán para pronunciarse en el Día del Sindicalista Salvadoreño, que es cada 31 de octubre. Señalaron un retroceso en el tema y al Gobierno de cometer represión a los sindicatos.

Sonia Urrutia, del CROSS, enfatizó que el 31 de octubre se conmemora un año más de “lucha sindical”. “Honramos a nuestros mártires que murieron en el atentado en Fenastras, donde murió nuestra compañera Febe Elizabeth Velásquez, por defender los derechos de la clase trabajadora. Su legado vive en cada uno de nosotros y nosotras que seguimos alzando la voz ante las injusticias”, destacó Urrutia.

Varias organizaciones se pronunciaron por conmemorarse el 37 aniversario del atentado terrorista contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), ocurrido el 31 de octubre de 1989, donde murieron varios sindicalistas. Tanto en el Parque Cuscatlán como en el monumento ubicado en el Cementerio La Bermeja hubo pronunciamiento sindical.

Urrutia remarcó que la historia sindical “está marcada por sacrificio, resistencia y organización. Los derechos que hoy tenemos no son un regalo de ningún gobierno ni de ningún patrón. Nuestros mártires no murieron para arrodillarnos”. A pesar de esos esfuerzos significativos, los sindicatos siguen en la labor de denunciar los diferentes retrocesos que vive El Salvador. “Denunciamos el deterioro democrático, la libertad sindical, el alto costo de la vida, la situación grave de acoso y retroceso en el magisterio y la crisis de salud”.

Jornada laboral de 11 horas

En cuanto a la propuesta para aumentar la jornada laboral de 8 a 11 horas, Urrutia y los demás sindicatos manifestaron estar en contra de la propuesta. “Vendría a agravar más la crisis económica que viven nuestros trabajadores y especialmente las compañeras que trabajan en las fábricas en el sector textil”.

En contraposición, propusieron reformar la jornada laboral, pero con 36 horas laborales de forma semanal para que el trabajador tenga más tiempo con su familia.

David Rodríguez de Bases Magisteriales enfatizó que “este 31 de octubre no celebramos un simple acto protocolario, conmemoramos el Día del Sindicalista Salvadoreño y honramos a las mujeres y hombres que ofrendaron su vida, su libertad y su tranquilidad familiar para conquistar la jornada laboral en aquel momento de ocho horas y ahora que está en peligro que se aumente a once maquillándolo de un beneficio para los trabajadores”:

Rodríguez también rechazó el proyecto de nueva jornada laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo que pretende extender las horas diarias de trabajo. “En su lugar exigimos una jornada de 36 horas semanales sin reducción salarial para garantizar más tiempo de convivencia y descanso con nuestra familia que es por lo que cualquier ser humano trabaja”.

El secretario general de SIMEDUCO, Francisco Zelada, también mostró su inconformidad ante la posibilidad de extender la jornada laboral, ya que fue una lucha ganada luego de las revueltas en Chicago en 1886. “Los trabajadores de aquella época luego de salir de trabajar, se quedaban durmiendo a la par de los rieles del ferrocarril porque en pocas horas tenían que volverse a sus puestos de trabajo. A esas condiciones nos quieren hacer retroceder”.

Rol de los sindicatos

Rodríguez remarcó que “la organización sindical, la seguridad social y otros”, son derechos de los sindicalistas, los cuales fueron conquistados por las luchas. “Ser sindicalista significa defender derechos, incluso cuando hacerlo tiene consecuencias”. Esto, como forma de reflexión; ya que Rodríguez informó que algunos sindicatos se han doblegado al Gobierno dejando de un lado, la lucha sindical.

Exigencias

La clase trabajadora exigió estabilidad, salarios que permitan cubrir la canasta básica, pensiones dignas, el cese de los despidos sin el debido proceso, así como el cese de la represión sindical. Del mismo modo, demandaron protección frente “al cierre de fábricas, pérdida de puestos de trabajo, incumplimiento de indemnizaciones, prestaciones, obstáculos a la sindicación, jornadas abusivas y persecución de representantes sindicales”.

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