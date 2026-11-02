TSE juramenta a miembros de la JELVEX y JED

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó la juramentación de los integrantes de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) y de las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED), como parte de las actividades preparatorias para las Elecciones Generales del próximo 28 de febrero de 2027.

La presidenta del organismo colegiado, Roxana Soriano, indicó que “la confianza en un proceso electoral se construye desde su preparación. Se fortalece con cada decisión apegada a la ley y con el trabajo responsable de quienes asumen el deber de organizarlo».

Es de recordar que tras las reformas electorales y constitucionales que habilitan una nueva circunscripción para los salvadoreños en el exterior; para el TSE, es primera vez que realiza la juramentación de los integrantes de la JELVEX. Con una nueva circunscripción electoral en el extranjero, se permitirá a los salvadoreños residentes fuera del país, elegir por primera vez, a sus propios representantes ante la Asamblea Legislativa.

La magistrada destacó que la JELVEX tendrá “un papel fundamental” dentro de sus competencias y contribuirá a brindar “certeza y confianza” a los salvadoreños que participarán en el proceso electoral desde el exterior.

Sobre las 14 JED, tendrán a su cargo funciones de organización y coordinación de las actividades electorales en sus respectivas jurisdicciones. Sus integrantes deben rendir la protesta constitucional correspondiente y recibir la capacitación necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones. Los integrantes también suscribieron una declaración de compromiso con la Política Antisoborno y el Sistema de Gestión Antisoborno del Tribunal Supremo Electoral.

El organismo colegiado informó sobre capacitaciones territoriales que se realizarán mediante equipos técnicos institucionales que se desplazarán en los departamentos para desarrollar jornadas formativas.

El TSE habilitará, por primera vez, un servicio de consulta ciudadana anticipada, que permitirá a los salvadoreños obtener información relevante sobre su participación en las próximas elecciones. Dicha iniciativa contempla cinco canales de atención: sitio web institucional, centro de llamadas o call center, kioscos físicos, atención mediante WhatsApp y personal del TSE desplegado en puntos estratégicos del país.

De momento, estarán disponibles el sitio web y el call center, mientras que los demás canales se incorporarán progresivamente, conforme al Calendario Electoral. Según informó el TSE, el centro de llamadas brindará atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto a salvadoreños residentes en el territorio nacional como en el extranjero. Para quienes residen en Estados Unidos, el Tribunal ha realizado las gestiones necesarias para que las llamadas sean completamente gratuitas.

Irving Sorto, de la Junta de Vigilancia Electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que este es un proceso más y que se realiza conforme al calendario establecido.

“El TSE está haciendo todo en base a la ley, los tiempos están súper bien, y eso a nosotros particularmente como partido, nos llama mucho la atención, porque las cosas se van haciendo como la ley mandataria, es lo importante, respetar el marco legal para que la población esté tranquila y deje de hacer señalamientos que lo hizo la vez anterior”, dijo Sorto en referencia al anterior organismo colegiado.

La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, recordó que los integrantes de las JELVEX y JED, están obligados a actuar con apego a la ley. En el caso de VAMOS, tienen participación en las JED de San Salvador, Cuscatlán y Cabañas.

Rivas reveló que el viernes, arribó un nuevo cargamento de 9,700 tintas indelebles para las elecciones 2027, sin embargo, detalló que desconoce cuándo se realizará la respectiva prueba del material.

El TSE exhortó a los integrantes juramentados a desempeñar sus funciones con independencia de criterio, respeto a la ciudadanía y sin favorecer intereses particulares o partidarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...