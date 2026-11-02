Exigen libertad de presos políticos en protesta frente al Penal de Occidente

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Redacción Nacionales

@DiaioCoLatino

En una emotiva actividad de solidaridad realizada en las afueras del Centro Penitenciario «La Occidental», en el departamento de Santa Ana, representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y familiares de personas privadas de libertad se congregaron para exigir la pronta liberación de quienes catalogan como presos políticos.

La concentración tuvo como objetio denunciar el uso desmedido de la prisión preventiva, la postergación injustificada de las audiencias judiciales y lo que califican como un patrón de persecución contra las voces disidentes y el ejercicio de los derechos ciudadanos en el país. El penal de Santa Ana alberga actualmente a destacados dirigentes sociales y exfuncionarios públicos, considerados presos políticos. Entre los detenidos figuran veteranos de la Alianza El Salvador en Paz José Santos Melara “Pepe”, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, entre otros, así como Luis Menjívar.

Además de el abogado constitucionalista Enrique Anaya, Eugenio Chicas, así como los exfuncionarios Benito Lara y David Rivas, junto a otros procesados por la administración actual.

Durante el plantón, las consignas y discursos remarcaron que el encarcelamiento de estos líderes no responde a verdaderos procesos de justicia, sino al castigo por ejercer derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión, la denuncia pública y la organización ciudadana.

Un momento emotivo de la jornada ocurrió al conmemorarse el cumpleaños de Benito Lara, desde la acera perimetral del presidio. Entre aplausos, cantos y mensajes enviados a través de megáfonos, los manifestantes expresaron su apoyo moral y recordaron la trayectoria ciudadana del exfuncionario. «Soyapango te saluda en este día. Confiamos en que, cueste lo que cueste, vamos a librar este proceso y a lograr tu libertad y la de todos los presos políticos. No podemos dejar la lucha», manifestaron enfáticamente durante la actividad.

«NO HAY SEGURIDAD A COSTA DE VIDAS INOCENTES»

«No se puede hablar de seguridad ni de un país de primer mundo cuando hay personas secuestradas por el Estado únicamente por pensar diferente y disentir. La justicia no puede utilizarse para atropellar los derechos humanos ni para perseguir al ciudadano mientras se ignoran presuntas irregularidades en el gobierno».

Denuncias de intimidación y restricciones constitucionales

Durante el desarrollo de la concentración, los asistentes señalaron la persistencia de actos de intimidación por parte de custodios penitenciarios y efectivos de la Policía Nacional Civil, quienes se dedicaron a fotografiar y grabar de forma continua a los manifestantes. Los voceros de la concentración recalcaron la asimetría en la aplicación de las normas: mientras a la ciudadanía común se le imponen severas restricciones bajo el marco legal vigente, los agentes estatales efectúan seguimientos visuales sin autorización previa ni justificación legal.

Citando el pensamiento del histórico monseñor Óscar Arnulfo Romero, los activistas denunciaron que las leyes actuales se aplican con rigor hacia los sectores más vulnerables o críticos, mientras prevalece una marcada impunidad para los sectores vinculados al poder económico y político oficialista. «La ley se está sirviendo para picar al descalzo, pero a los sectores privilegiados no los persiguen, a pesar de existir evidencias de actos ilícitos», recriminó una de las voceras de la sociedad civil.

Mora judicial e indefinición de procesos penales

La dirigente social Lourdes Palacios y otros referentes detallaron la grave situación de mora judicial que enfrentan los recluidos en el Penal de Occidente. En el recinto también se encuentran privados de libertad Denis Córdoba, Jaime Valdés, Pepe Melara, Roberto Esquivel, Alfonso Mira, Ismael Santos y Giovanni Maravilla, además del médico Enrique Anaya. Muchos de ellos suman años tras las rejas sin que la Fiscalía General de la República presente pruebas contundentes ni se desarrolle la correspondiente audiencia preliminar.

Particular preocupación causó la reciente notificación judicial recibida por los integrantes de la Alianza El Salvador en Paz. A pesar de haber sido capturados hace más de dos años —en mayo de 2024— y de haber transcurrido un periodo prolongado sin avance probatorio, los tribunales programaron la audiencia preliminar hasta el mes de marzo de 2027. Esta dilación de casi tres años adicionales para una fase inicial representa, según los defensores, una condena anticipada e injustificada.

Para ilustrar las fallas del sistema judicial, los manifestantes recordaron precedentes recientes como el de los exfuncionarios Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque. Ambos permanecieron recluidos durante varios años bajo acusaciones infundadas antes de ser absueltos por completo en los tribunales al comprobarse la invalidez de los señalamientos de la Fiscalía. A juicio de las organizaciones pacíficas, este tipo de fallos evidencia cómo el Estado recurre al encarcelamiento prolongado mediante acusaciones sin sustento técnico ni probatorio.

Al cierre de la jornada, las familias y activistas reafirmaron su compromiso incansable con la búsqueda de verdad y justicia. Aseguraron que mantendrán la resistencia pacífica en las calles y los llamados internacionales hasta lograr la restitución plena de los derechos y la libertad de todos los procesados en el Penal de Occidente y demás centros penitenciarios del país.

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