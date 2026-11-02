Irán advierte a Trump que una nueva ofensiva ampliaría la guerra

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Teherán/Prensa Latina

El portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que una nueva acción militar contra Irán extendería la guerra a una zona geográfica más amplia de la región.

En una publicación en la plataforma X, Akraminia afirmó que las fuerzas armadas iraníes mantienen sus preparativos militares sin dejarse influir por las acciones de su adversario, debido a lo que describió como un historial de traición de Washington a la diplomacia.

Asimismo, señaló que las fuerzas iraníes siguen de cerca las actividades militares estadounidenses en la región.

«Si el presidente estadounidense, bajo la influencia de las amenazas y el engaño sionistas, se embarca nuevamente en una aventura en la región, las llamas de la guerra se extenderán a un área geográfica más amplia», declaró.

Las advertencias se produjeron después de que la oficina del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, informara el sábado sobre una reunión con altos mandos militares, a quienes ordenó responder de inmediato y sin restricciones geográficas ante cualquier posible ataque contra el país.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que, según cifras de Teherán, causó más de tres mil muertos. La República Islámica respondió con ataques que provocaron bajas entre el personal estadounidense e israelí, antes de que se alcanzara un alto el fuego en abril.

Posteriormente, Washington reanudó los ataques contra objetivos en territorio iraní, mientras las negociaciones entre ambas partes se estancaban pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Teherán respondió con operaciones contra lo que identificó como instalaciones y equipos militares estadounidenses en países árabes. Algunos de esos ataques causaron víctimas civiles y daños a infraestructuras civiles.

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