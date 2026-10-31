Consejo de Seguridad de ONU realiza séptima votación indicativa sobre candidatos a secretario general

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NACIONES UNIDAS/Xinhua

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) realizó este viernes su séptima votación indicativa sobre los candidatos a convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas.

«Ha tenido lugar la séptima ronda de votaciones indicativas», dijo Aglaia Balta, representante permanente de Grecia ante la ONU, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante el mes de octubre.

Se informará a cada candidato sobre los resultados a través de los respectivos representantes permanentes de los Estados miembros que los nominaron. El presidente de la Asamblea General de la ONU también será informado de que la votación indicativa fue realizada, dijo Balta a los reporteros tras concluir la votación secreta.

Las votaciones indicativas del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los candidatos a secretario general son votaciones informales realizadas a puerta cerrada utilizadas para determinar la viabilidad de los candidatos. Los resultados no son dados a conocer de manera oficial.

A través de las votaciones, el Consejo de Seguridad elige a un candidato para recomendar a la Asamblea General su nombramiento como próximo secretario general de la ONU.

Se cree que los miembros del Consejo de Seguridad reciben una boleta por candidato, la cual contiene el nombre del candidato seguido de tres opciones: «a favor», «en contra» o «sin opinión».

Para recibir la recomendación del Consejo de Seguridad, un candidato necesita ganar al menos nueve votos «a favor» y ningún voto «en contra» de alguno de los cinco miembros permanentes del consejo.

En la sexta votación indicativa celebrada el 16 de octubre, las papeletas se diferenciaron por colores para distinguir los votos de los miembros permanentes y de los no permanentes. Sin embargo, en la séptima votación indicativa, los miembros del consejo volvieron a utilizar papeletas idénticas después del ingreso de un nuevo candidato a la contienda.

Lana Nusseibeh, una diplomática de Emiratos Árabes Unidos y exrepresentante permanente de este país ante la ONU, entró a la contienda el 21 de octubre. Por su parte, Macky Sall, expresidente de Senegal, anunció su retirada de la contienda el 17 de octubre.

Además de Nusseibeh, otros seis candidatos participaron en la séptima votación indicativa: Ivonne A-Baki, exministra y diplomática ecuatoriana; María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU y exministra de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador; Rafael Grossi de Argentina, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Olara Otunnu de Uganda, exsubsecretario general de la ONU; Carolyn Rodrigues-Birkett, representante permanente de Guyana ante Naciones Unidas.

De acuerdo con resultados filtrados, Grynspan encabezó la votación de hoy con 11 votos «a favor» y cuatro «en contra». Seguida por Grossi, quien recibió nueve votos «a favor», cuatro «en contra» y dos «sin opinión».

El mandato del actual secretario general, António Guterres, expirará a finales de este año. El próximo secretario general asumirá su cargo el 1 de enero de 2027.

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