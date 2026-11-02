Águila se impone en Gotera y Balboa da el golpe a Alianza en la jornada 18

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La jornada 18 del torneo Apertura 2026 dejó como protagonista Águila, que se impuso 4-3 en un partido cargado de intensidad ante Fuerte San Francisco en Gotera, mientras que Atlético Balboa dio la sorpresa al vencer 1-0 a Alianza. Con empates agónicos y triunfos por la mínima, la fecha apretó más la lucha por los puestos de clasificación a la fase final.

La jornada 18 arrancó en el estadio Las Delicias con la serie de Inter Tecla y Platense, escenario deportivo donde el cuadro de Zacatecoluca y los verdes no pudieron pasar del empate 0-0 y sobre el tiempo reglamentario repartieron unidades para ir en busca, en los siguientes encuentros, de la zona de clasificación a la siguiente ronda del torneo salvadoreño.

Inca Aruba viajó hasta Chapeltique en San Miguel para enfrentar a Cacahuatique en la jornada respectiva, un encuentro que finalizó con una victoria más para el cuadro cafetero gracias al solitario gol de Elias Umeres que se hizo esperar hasta los 90’+5 en lo que parecía ser un empate sin goles entre el cuadro arubeño y los migueleños que sumaron +3.

Otro encuentro que no dio tregua para el desempate fue la serie de Isidro Metapán con Municipal Limeño porque ambos equipos sellaron un 1-1 en el marcador. Los jaguares fueron los primeros en golpear, con el tanto de José “El chule” Posada a los 35’ que le dio la ventaja en el primer tramo al cuadro local. Sin embargo, Rudy Ramírez convirtió el 1-1 para el conjunto cuchero y salvó un punto para el equipo de Santa Rosa de Lima.

Águila le dió vuelta al marcador en el estadio Correcaminos en San Francisco Gotera para vencer 4-3 como visitante a los comandos azules. Anthony Santos sobre los 11’ puso a ganar a los locales en la primera parte, pero Ricardo Villatoro sobre los 23’ y Ronald Rodríguez a los 45’+3 dejo a los emplumados con la ventaja en el entretiempo.

Joshua Gallardo fue el encargado del 2-2 en Gotera para el gol del empate de Fuerte a los 55’ del partido, pero solo dos minutos después Tereso Benítez marcó el quinto del partido a favor de los migueleños y Federico Andrada puso el grito de gol de la victoria a los 90’+1 para la victoria negronaranja.

Por otra parte, Alianza cayó 1-0 ante Atlético Balboa en el Marcelino Imbers. El marcador entre los benjamines del torneo y el cuadro aliancista se mantuvo 0-0 durante 89 minutos en el marcador, y es que a pesar de los intentos de tomar la ventaja en el encuentro fue Balboa quien encontró el solitario gol que les dió la victoria ante los capitalinos en la decimoctava jornada del Apertura.

Hasta el cierre de esta nota y a falta de un encuentro, Firpo y FAS, que empataron 1 a 1 la noche de este domingo, son líderes de la tabla de posiciones del torneo. Por debajo en la tercera posición se encuentra Isidro Metapán y de forma continua Águila, Inter Tecla, Platense, Alianza, Limeño Atlético Balboa, Cacahuatique, Inca Aruba y Fuerte en la última casilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...