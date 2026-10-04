Lula vota y confía en resultados favorables en comicios brasileños

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Brasilia/Prensa Latina

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, votó hoy en la ciudad de São Bernardo do Campo y afirmó estar confiado en el resultado a su favor en los comicios.

Lula llegó alrededor de las 09:10, hora local, a la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, en el barrio Assunção, de dicha urbe, en el estado de São Paulo, donde acude habitualmente a votar.

A su llegada, el mandatario saludó a simpatizantes que se encontraban en las afueras del centro electoral.

Estuvo acompañado por Fernando Haddad, aspirante por el Partido de los Trabajadores a gobernador de Sao Paulo; Simone Tebet, candidata al Senado; y Alexandre Padilha, ministro de Salud.

Antes de acudir a las urnas, el gobernante pasó por el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, donde se reunió con aliados políticos.

Después de votar, Lula habló con periodistas en las inmediaciones del colegio y declaró que confiaba en su victoria en los comicios de este domingo, aunque señaló que el resultado dependerá de lo expresado por los electores en las urnas.

“Lo que está en juego es la definición de un proyecto de Brasil”, afirmó Lula, citado por reportes de prensa.

Manifestó que, a su juicio, los brasileños deberán escoger entre el fortalecimiento de la democracia y lo que calificó de “barbarie”.

En sus declaraciones, Lula también hizo referencias indirectas a su principal adversario electoral, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Cuestionó la posibilidad de que el gigante sudamericano avance con figuras que vinculó al concepto de milicia y mencionó, además, el caso del Banco Master.

Recalcó que este domingo se escribirá una nueva página en la historia brasileña y manifestó su expectativa de una elevada participación ciudadana en las votaciones.

El periódico Folha de S.Paulo divulgó que Lula deberá seguir la jornada electoral desde Sao Paulo y, posteriormente, reunirse con aliados en un hotel de la capital estatal.

Las elecciones para escoger presidente, vicepresidente, gobernadores, 54 de 81 senadores y diputados federales, estatales y distritales comenzaron a las 08:00, hora local, y deben concluir a las 17:00.

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