Un mal presupuesto

Compartir

César Villalona

Economista

1. El Proyecto de Presupuesto para 2027, fijado en $12,421 millones, refleja una reducción de $315 millones en comparación con los $12,736 millones ejecutados en 2024, año en que se firmó el acuerdo con el FMI. La contracción del gasto respecto a tres años atrás es un indicador del desequilibrio en las finanzas públicas.

2. En el “Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2027”, el Gobierno afirma que habrá “una reducción gradual del déficit”. Sin embargo, las proyecciones del propio documento indican que el Estado requerirá un endeudamiento de $1,970 millones para cubrir su gasto, un monto que supera en $460 millones al aprobado para 2026.

3. De los 16 ministerios, 8 tendrán recortes presupuestarios con respecto al proyecto de 2026 que fue modificado en el transcurso del año. Las áreas con recortes son esenciales para el desarrollo social y económico:

a) Salud: -$36 millones (-2.7%)

b) Agricultura: -$37.5 millones (-20%)

c) Obras Públicas: -$81 millones (-7%)

d) Turismo: $-2.4 millones (3.8%)

e) Hacienda: -$169 millones (-62%)

f) Seguridad: $-$20.3 millones (-3%)

g) Economía: -$44 millones (-33%)

h) Desarrollo Local: $100 mil (-0.1%)

4. Los presupuestos de los ministerios de Medio Ambiente y de Vivienda se mantendrán congelados. Aunque esas carteras también son fundamentales para el desarrollo, el congelamiento de sus fondos demuestra que no son una prioridad para el Gobierno.

5. El presupuesto del Ministerio de Defensa aumentará en $62 millones (19%), lo que demuestra que el gasto militar tiene mayor prioridad para el Gobierno que sectores clave como salud, agricultura, vivienda, obras públicas y otros que están directamente vinculados al desarrollo económico y social.

6. Al Ministerio de Educación le asignan $931 millones más (52%). Sin embargo, en las partidas hay una inversión de $100 millones para crear un parque recreativo (no es gasto de educación) y otras inversiones millonarias que les corresponden al Instituto de Deportes, el Ministerio de Cultura y otras carteras del Estado. El Gobierno infla el gasto de educación con fines mediáticos. Además, ya se sabe que ejecuta el 85% de lo aprobado.

7. Al pago de la deuda se destinarán $2,847 millones un monto que supera en $412 millones el de 2026. Sin embargo, como el 65% del pago corresponde a los intereses ($1,856 millones), que no reducen el saldo, y dado que habrá nuevo endeudamiento, la deuda total crecerá en casi $1,000 millones; esto sin incluir los préstamos adicionales que suele contratar el Gobierno ni los $700 millones que tomará del fondo de pensiones.

8. Al rubro de inversión en activos fijos (obras y construcciones) se le asignan $1,977 millones. Sin embargo, como ya es habitual, se ejecutará menos del 40%. Este año, por ejemplo, aprobaron $1,508 millones y hasta agosto habían devengado el 22.5%. Cuando termine el año la ejecución rondará el 35%. O sea, no se invertirán cerca de $1,000 millones.

9. El “Articulado” del Proyecto de Presupuesto dice que “se prohíben los incrementos y nivelaciones salariales a los funcionarios del Estado” y que “la pensión mínima de vejez, invalidez total y sobrevivencia será de “$304.17”, o sea, se mantendrá igual, pese al aumento del costo de la vida.

10. El Proyecto de Presupuesto no incluye $2,327 millones que el Gobierno debe pagarle en abril de 2027 al fondo de pensiones que administran las AFP. El Gobierno pagará con un préstamo por ese monto que le harán las propias AFP a cambio de un Certificado de Obligación Previsional, una maniobra contable que no mejorará los fondos de quienes cotizan, pues se sustituye la entrada de dinero líquido por una nueva promesa de pago

Me gusta esto: Me gusta Cargando...