“Los veteranos deben tener claro que el FMLN acompañará sus justas demandas”: Alfredo Hernández

@DiarioCoLatino

Organización, unidad e información deben prevalecer en las asociaciones de veteranas y veteranos del conflicto armado que, con el nuevo gobierno, enfrentan la casi disolución de la institución que vela por el cumplimiento de sus derechos, atropellando la normativa vigente y reduciendo drásticamente su presupuesto para el año 2020.

Esa es la conclusión a la que llega el diputado suplente del FMLN, Alfredo Hernández quien afirmó, que el partido de izquierda ha sido la única fuerza política que ha entendido y remarcado la necesidad de que este sector goce de beneficios, luego de más de veinte años de finalizado el conflicto armado.

“Como fracción del FMLN, a los veteranos decirles que estamos para acompañarles en cualquier lucha que venga para que se cumplan sus beneficios y se garanticen esas conquistas alcanzadas”, afirmó el legislador.

Asimismo, reiteró que al hablar de luchas debe entenderse que existen varias modalidades de luchar, desde acciones legales, buscando de consensos en la Asamblea Legislativa para aprobar en beneficios del sector, hasta acciones de calle, que están respaldadas por la misma Constitución de la República, cuando no son escuchados. “El gobierno tiene en sus manos evitar algo peor para el país”, puntualizó.

En ese sentido, instó al sector “a estar organizados y unidos para enfrentar cualquier lucha y decisión, solo así se lograrán alcanzar los beneficios”.

Presupuesto a la baja

Hernández, quien forma parte de la comisión de Defensa de la Asamblea y además trabaja en el territorio permanentemente con el sector de veteranos, aseguró que hay mucha incertidumbre y preocupación en el sector; esperan que en las últimas semanas del presente año se logren acuerdos para que el presupuesto 2020 cuente con los recursos suficientes para atender sus necesidades.

El legislador recordó que fue durante la administración del profesor Salvador Sánchez Cerén, y en especial en el presupuesto 2019, que se logra un importante incremento para el sector de $52 millones para atenderles exclusivamente: $42 millones para las pensiones y otros $10 millones para becas, tierra y (atención en) salud de los veteranos”, detalló.

Pero lamentó que en el presupuesto 2020, “en vez de aumentar, lo que vemos hoy es que va en descenso. Lo que está seguro por ahora, solo son los $36 millones, falta una buena cantidad de millones para llegar a esos $52 millones (que ya se tenían presupuestados desde la administración pasada)”.

“Es preocupante, porque no hay de dónde en el presupuesto, todos sabemos que lo que no va en el presupuesto no existe. Y cualquiera puede ofrecer, pero sabemos que se está mintiendo, en este caso a los veteranos”, remarcó.

No se debe jugar con el sector

Para el grupo parlamentario del FMLN, el gobierno no debe jugar con el sector veterano, ya que es delicado jugar con la necesidad de la gente y, sobre todo, con un sector de la población que antes, durante y después del conflicto armado luchó por conquistar sus derechos fundamentales.

Además, recordó que fueron las administraciones del FMLN “las únicas” que impulsaron políticas a favor de las y los veteranos; de hecho, con la llegada de primer gobierno del FMLN se hizo el primer censo, y con la segunda administración se garantizan recursos y se da vida a una institución que velara por sus derechos.

También recordó que fue producto de la presión de las organizaciones de veteranos, tanto de la fuerza armada como del FMLN, por lo que se aprobó el 20 de diciembre de 2018 la ley de beneficio al sector, trabajo organizativo que permite la integración y elección de la junta directiva del ente rector, el cual asumirá en enero de 2020.

“Hay beneficios que han quedado parados, porque hoy por hoy solo se está dando atención a la pensión y algunas becas para hijos veteranos; de ahí la cuestión de salud, vivienda, tierra, prácticamente ha quedado estancado y los veteranos y veteranas están exigiendo que estos beneficios se mantengan, ya que fue a partir de junio de este año, cuando llega el nuevo gobierno, que comienzan a perderse”, aseguró.

Una preocupación en el sector, y lo externa Hernández, quien es veterano del FMLN, es el hecho de que el gobierno ofreció incrementar la pensión para el otro año, cosa que aún se desconoce si será efectiva, pues en el presupuesto 2020 están establecidos los recursos asignados. Además, se habla de ampliar el número de cobertura de veteranos, que pasa de 77,000 actualmente, a 110,000 para el otro año, con los mismos recursos; “con esos $36 millones (…) al hacer cuentas, la pensión sería solo de $15 para cada uno. ¿Qué significa esto? Un detrimento enorme. Esa es una irresponsabilidad”, cuestionó.

La unidad es fundamental

Por ahora, el funcionario tiene claro que solo uniendo fuerzas lograrán que el gobierno cumpla sus derechos; de lo contrario, aseguró, el país se encamina a un caos.

“La unidad y la exigencia de los veteranos es tan importante porque solo así se puede lograr que se cumpla lo establecido en la ley. Ya vimos que el Gobierno no quiere resolver (…) todos los veteranos y veteranas debemos de decirle al Gobierno, que si no se hace lo que está establecido, se pueden tener dificultades a nivel nacional”, concluyó.