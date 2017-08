¿A cuál de los tres elegimos?

Nelson López*

Hoy sí la hicimos todos los salvadoreños porque ya no nos hacen falta ambientalistas animalistas y que por años han estado ocultos a las miradas de ecologistas y protectores de animales porque aunque se murió la Manyula, Alfredito, Gustavito y otros vertebrados mamíferos en cautiverio, jamás hicieron públicas sus protestas por el descuido o por los accidentes que se los llevaron a… vaya usté a saber, si al cielo o al otro lado, el caso es que ahora tenemos dónde escoger y creemos que cualquiera de los tres podrían ser nominados al premio Nobel de la Paz. Es que ni en la UNES ni en el CESTA les darían cabida pero podrían aspirar a Ministros de Medio Ambiente, aunque ya tengan devanados a varios perros de esos que circulan cotidianamente por San Salvador. No podemos creer que la triple aflicción sea por el alma de Hugo Chávez que anda por allí y no pueda echar una siestecita, pero sí podemos creer que pretenden que nosotros los electores sepamos del amor que desparraman por la natura o sea que nada que ver con la Lady Melaza que hasta se fue a zampar al río de miel de caña para sacar varios botes y echarse sus cucharadas cada vez que salía en la tele o cuando estaba en su curul, pero no… ellos aspiran a ministros de medio ambiente y no quieren saber nada de la campaña presidencial que ya se están gastando los almacenes versus los supermercados. Hacen público su amor por las tortolitas, golondrinas o palomas de Castilla que cuando uno camina por el centro tiran lluvias de todos los tonos de blancos y verdes que parecieran granizadas para turistas en el Centro Histórico de la capital, ahora bien iluminada de día y de noche y sin el cablerillo que servía de sanitarios públicos a las preciosas aves, como los azacuanes, que cada vez que zurran sobre la espalda de un buen cristiano no se siente como bendición sino como latigazo. Bueno a continuación les transcribimos las declaraciones de los pajareros resentidos publicadas por LA PARODIA… después elegimos.

Diputados afirman que iluminación en Centro Histórico no deja dormir a los pájaros.

Un trío de diputados tricolor manifestaron que las nuevas luces que iluminan el Centro Histórico de San Salvador no dejan dormir a los pájaros que viven en dicho lugar.

Ernesto Muyshondt: “Por años, décadas, quizás siglos, palomas y otros tipos de pájaros han vivido en los árboles, plazas y edificios del Centro Histórico, ese es su hogar, y ahora por caprichos del alcalde actual, estos animalitos no pueden descansar y lo más seguro es que dejen de vivir en el Centro”.

Margarita Escobar: “Este alcalde es un populista, solo pone las luces para la foto y las enciende solo en la noche, el pueblo quiere verdaderas soluciones, no fotos, pero ahora este alcalde hasta afecta la fauna nacional, es imperdonable lo que le está haciendo al medio ambiente, debe ser sancionado y no permitirle correr nuevamente en política, no podemos tener esta clase de personas dirigiendo en puestos importantes”.

Alberto Romero: “Ese alcalde debe de entender que NO es NO, es un despilfarro gastar en luces, ¿para qué? nadie las ve en el Centro, mejor que invierta eso en canchas de fútbol y otros utensilios básicos como escobas, manteles, y cosas así, eso es lo que la gente necesita, esas son las soluciones que nosotros damos a la población y eso que ni siquiera somos alcaldes, no es nuestra responsabilidad pero lo hacemos por ayudar a la población”.

Según los parlamentarios lo que se busca es el bienestar para los capitalinos, y eso incluye a las palomas que habitan el Centro Histórico.