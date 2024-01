“Los temas sociales requieren diálogos y puentes”: Celia Medrano

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Celia Medrano, como aspirante a la Vicepresidencia por el partido Nuestro Tiempo, fue invitada por un grupo de 60 organizaciones, entre ellas de mujeres, juventudes y colectivos LGBTIQ+, quienes presentaron la “Plataforma de Demandas: Nada sobre nosotras sin nosotras”, que concentra una serie de peticiones a los y las aspirantes a cargos públicos de elección popular el próximo domingo 4 de febrero.

Las demandas presentadas, tanto para quienes ocuparán los órganos Ejecutivo y el Legislativo, están vinculadas al respeto de los derechos humanos de la población, que incluye el respeto a los organismos internacionales de derechos humanos y el acatamiento a sus sentencias.

Celia Medrano afirmó que el partido Nuestro Tiempo ha desarrollado una plataforma desde la fórmula presidencial, desde la base de propuestas que el Movimiento SUMAR les entregó en noviembre pasado. Y que se han concentrado en 12 ejes programáticos; entre ellos, el referido a la igualdad y equidad de género que, afirmó, cubre una amplia gama.

“Porque en nuestra plataforma de género no sólo se habla de hombres y mujeres, se abarca la identidad sexual de las personas, lo que se conoce como suisgénero. Y en ese marco se expresó mucha preocupación porque en la población LGBTIQ y mujeres han sido vulneradas por un sistema que justifica la agresión y discriminación hacia estas poblaciones”, explicó Medrano.

Para la aspirante a la Vicepresidencia, las políticas públicas actuales están “erradas y basadas en prejuicios”, al considerar que muchos derechos humanos han sido relegados, ya sea por la presión de sectores muy poderosos que generan toda esta situación de vulnerabilidad para estos grupos de la población.

“Para nosotros es importante trabajar una política pública que no opere sobre la base de discriminación a las poblaciones. Y desde el principio de no discriminación se entiende planteándolo desde los derechos de las personas y no discriminación por su religión, sexo, su condición social, opinión política o su identidad sexual”, indicó.

“Y desde la lógica de no discriminación, en la plataforma SUMAR, el eje de Igualdad y Equidad de Género plantea el cumplimiento de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la voluntad política para cumplir con las observaciones y recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, el Comité de Contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas (ONU), el Comité para la Erradicación de Todo Forma de Discriminación y Violencia contra las Mujeres”, agregó.

Citó los casos emblemáticos de Manuela y Beatriz, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha emitido un mandato al Estado salvadoreño para evitar que mujeres que enfrentaron “emergencias obstétricas” no sigan siendo criminalizadas por un sistema que, opinó, fueron “condenadas únicamente basados en perjuicios y discriminación”, por lo que se debe trabajar desde la base de los derechos humanos.

“Es obligación del Estado salvadoreño acatar las sentencias de Sistema Interamericano o de Naciones Unidas. No son sistemas de injerencia extranjera, como lo señalan algunos sectores”, dijo.

En cuanto a la demanda de la población LGBTIQ +, como el reconocimiento constitucional de la existencia de las personas sexo género disidente y la creación y aprobación de leyes en favor de sus derechos, Medrano consideró que esos temas como el aborto eran tratados desde una “doble moral”, y no debería tener cabida en un Estado democrático.

“Estos temas son tratados con doble moral, un claro ejemplo es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha incluido a mujeres trans en su publicidad que invita y orienta a este voto y es correcto porque es parte de los principios básicos de inclusividad, y allí no hay críticas o señalamientos, pero si hablas de estos temas como candidato allí sí se arma el escándalo”, dijo.

“No olvidemos tampoco que algunas candidatas a diputadas y diputados que ahora están en puestos públicos, e incluso el mismo presidente (Nayib Bukele), tenían una posición abierta y favorable a las causales relacionadas con las emergencias obstétricas, pero ahora por conveniencia política se retractan de esa posición y no hay escándalo que ellos apoyaron ese tema”, sostuvo.

La clave para atender las demandas sociales, agregó Celia Medrano, parte de un Estado que dialogue y atienda estas problemáticas desde la lógica de proveer a estos grupos poblacionales de políticas públicas adecuadas e integrales.

“Son temas que requieren diálogos, requieren tender puentes. No deben ser manejados por fanatismos de ningún tipo y un Estado debe responderse desde una base sin prejuicios o de presiones de sectores con poder”, afirmó.

“Desde mi opinión personal se deberán asumir todos estos temas, como gobernantes, porque se gobierna para todos y todas y no solamente por sectores proselitistas. Y no hemos tenido una doble moral sobre estos temas por ser candidatos para un partido político en estas elecciones”, puntualizó.