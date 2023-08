«Los problemas más sensibles de la población, no están presentes en la Asamblea» : Dina Argueta 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada del FMLN, Dina Argueta, planteó que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, no legisla en función de los problemas de la gente ya que omite los problemas más sentidos de la población, uno de ellos el tema de la economía familiar.

«Los problemas más sensibles de la población, no están presentes en la Asamblea. Es interesante que la población analice esto, porque hace unos años, el Gobierno actual decía que no se podían resolver los problemas de la población porque la Asamblea Legislativa bloquea, no permite y no quiere discutir estos problemas», comentó Dina Argueta, diputada propietaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el espacio de entrevista Encuentro Con Julio Villagrán.

Para Argueta, «una Asamblea oficialista, tiene el poder de tomar decisiones y aprobar las leyes que vayan en función de la gente; sin embargo, han pasado ya dos años y medio de esa Asamblea y esos problemas siguen estando ahí, si uno va a las comunidades, los problemas siguen siendo los mismos, la economía y el desempleo».

En síntesis, la parlamentaria explicó que la Asamblea no ha hecho nada por la población «se puede hacer disposiciones transitorias o permanentes, propuestas han existido (desde la oposición) pero los diputados no han legislado sobre los intereses de la población».