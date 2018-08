Los niños necesitan el arte tanto como precisan del amor, la comida…

Philip Pullman

Si no se le da de comer a un niño, los daños se ven muy rápidamente. Si no se le brindan juegos y aire fresco, el daño también será visible, pero no tan rápido como cuando pasa hambre. Ahora bien, si a un niño no se le da amor, el daño podría tardar en verse algunos años, pero es permanente. Cuando a un niño no se le ofrece arte, cuentos, poesía y música, el daño no es muy fácil de ver. Está ahí, aunque su cuerpo esté saludable, aunque corra, salte y nade. Aunque coma con apetito y suela hacer mucho ruido como lo hacen todos los niños, pero algo le alta.

Es cierto, mucha gente ha crecido sin tener contacto con ningún tipo de arte. Aquellos en cuyas casas no hay libros, los que no se interesan mucho por la pintura o los que no le encuentran gracia a la música. Bueno, yo conozco gente así. Son buenos vecinos y ciudadanos, son perfectamente felices tienen buenas y valiosas vidas.

Otras personas, en alguna etapa de su infancia, de su juventud o incluso en su edad adulta se encuentran con algo que no habían soñado antes. Algo tan ajeno a ellos como el lado oscuro de la luna. Un día, escuchan una voz en la radio leyendo un poema, o pasan frente a una casa con una ventana abierta donde alguien interpreta el piano, o ven un afiche de un pintor particular en la pared y los golpea tan suave y tan fuerte que se sienten mareados. Nada los preparó para esto. Comprenden de repente que están llenos de un hambre de la que no tenían noticia hasta hace un minuto. Hambre de algo tan dulce y delicioso que casi les rompe el corazón. Casi a punto de llorar, se sienten tristes y contentos al mismo tiempo, solos y acogidos por esta experiencia totalmente nueva. Desesperados se acercan al radio, se asoman a la ventana, no despegan sus ojos del afiche. Quieren eso, lo necesitan como una persona hambrienta necesita comida y nunca lo supo, porque no tenía idea. Así es como les ocurre a los niños que no necesitan la música, la pintura o la poesía, que llegan a ellas por casualidad. Si no fuera por esa repentina oportunidad podrían haber pasado toda su vida en estado de inanición cultural sin saberlo.